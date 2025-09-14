港商在台辦事處遭美列實體清單 經部擬進一步查核業務

快訊

中央社／ 台北14日電

美國商務部近日將全球32個實體列入實體名單，包含1家台灣實體。經濟部今天表示，該業者為港商在台設立的辦事處，並無進出口廠商資格，經濟部將進一步查核實際經營業務是否與當初申請相符，並呼籲業者出口貨品時做好盡責調查。

美國工業暨安全局（BIS）官網當地時間12日公告，以國家安全為由將32家企業列入出口管制實體清單（Entity List）。

經濟部國際貿易署今天透過新聞稿說明，美商務部近日將全球32個實體列入實體名單，包括中國（23家）、印度（1家）、伊朗（1家）、新加坡（1家）、台灣（1家）、土耳其（3家）和阿拉伯聯合大公國（2家）的實體。

貿易署指出，這些實體遭美商務部列爲管制對象原因包括支持中國軍事現代化、參與中國先進運算及晶片製造與銷售，提供裝備給軍事、政府、安全部門，以及協助俄羅斯取軍事用品等。

貿易署表示，美商務部此次公布的列管對象以陸商為主，台灣遭列名業者為港商在台設立的辦事處。經查該辦事處並未有進出口廠商資格，經濟部將進一步查核這家辦事處實際經營業務是否與當初申請相符。

經濟部重申，為履行防止大規模武器擴散的國際義務，因協助武擴活動而遭國際制裁的實體，亦可能遭列入台灣的實體名單，呼籲業者出口貨品時應做好盡責調查，包括進行最終使用者及用途查核等。

為協助業者落實盡職調查，經濟部持續加強出口管制宣導活動，114年1至8月已舉辦16場，其中包括邀請熟悉美國出口管制及制裁法規的法律專家，向業者說明相關管制規定，以協助業者避免違反台灣或主要國家法規而遭致制裁。

