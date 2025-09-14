電價審議會將召開 台電爭取調漲賠售的民生電價

經濟部電價審議會預定於9月中下旬召開，台電估今年可達成損益兩平，加上傳產正遭逢關稅挑戰，外界預期10月電價凍漲可能性高，但明年是選舉年，且目前民生電價仍為賠售狀態，電價適度反映仍有其合理性。

近年台電因扛下穩定物價責任而無法如實反映燃料上漲成本，截至7月底，累積虧損新台幣4179億元；不過，今年隨著燃料價格下跌、新台幣匯率走升，加上現在適逢夏月電價期間，台電自5月起已經連續4個月轉虧為盈，預估今年可望損益兩平。

根據台電資料，去年1到7月虧損529億，今年前7月則是已獲利41億；其中，今年5至7月分別盈餘40億、130億、196億元。據了解，8月盈餘和7月接近，9、10月有望維持盈餘，11、12月可能再度轉虧。

能源署舉行的電價工作會議已在8月底落幕，會中主要檢視台電財務情形。知情人士指出，台電今年累虧應不至於擴大，加上近日興達電廠事故，電價凍漲可能性高；不過，考量明年為選舉年，屆時恐更難調漲電價，況且目前民生電價仍低於成本，在不影響通膨情況下適度反映仍有合理性。

攤開民生、產業電價狀況，去年民生電價平均每度2.77元，對比最新售電成本每度3.7989元，相當於每賣1度虧約1元，且330度以下級距電價遠低於20年前，台電仍會向電價審議會表達民生電價結構問題。

值得注意的是，台電在前次電價審議會表達應合理反映多年未調的空屋「底度費」（基本費），因即使沒用電，但設電錶、拉線等均有成本；台電近日公告，自9月起調整底度費，由每月20度、33.6元，調整為60度、100元，每期帳單將收200元，新措施影響約150萬戶，一年可為台電挹注逾10億元。

至於產業電價每度4.27元，已高於售電成本，距離競爭國南韓產業電價每度4.96元則尚有一段距離，但科技業以外產業正籠罩在關稅陰霾，近日產業也已向經濟部長龔明鑫明確表達電價凍漲訴求，因此就算調漲幅度也有限。

不過，台電負債比仍高達近93%，利息壓力巨大，台電董事長曾文生日前表示，台電真正問題不在今年能否損益兩平，舉例來說，南韓國營的韓國電力公司（KEPCO）去年就已達損益兩平，是因電價調幅高，有些國家則接受政府補貼，至於台電財務改善路徑則和行政、立法單位決策相關，台電會適時說明財務情況。