布局新核能 核安會端4年8億SMR、MMR研究計畫

賴總統已表態不排除新核能，據透露，核安會明年將啟動規模1億元的小型模組化反應器（SMR）研究計畫，建立國內SMR申照路徑與審查能力，更已規劃4年中長期計畫，涵蓋SMR與微型反應器（MMR）安全技術，所需經費也擴大至8億。

核三重啟公投日前落幕，雖然同意票未達到通過門檻，但所有縣市的同意票都大於不同意票，核三所在地屏東縣恆春鎮同意票比率也突破6成，總統賴清德也在核三公投後指示台電啟動舊核電安檢，並重申「不排除新核能」。

核安會近年已經投入新核能研究，據透露，明年將端出「低碳及高能量密度的小型模組化反應器（SMR）研究計畫」，由行政法人國家原子能科技研究院主導，所需經費約新台幣1億，但相關預算仍待立法院通過。

核安會未來更將進一步規劃4年中長期計畫，布局SMR及微型反應器（MMR）安全技術能力，預算初估約8億。

官員指出，明年計畫重點在先期發展SMR引進所需技術，提供政府新核能決策的技術與法規基礎，建立國內SMR申照路徑與審查能力，並培養SMR國家隊，縮短SMR部署時程，以確保台灣多元能源選擇能力。

由於近年台灣持續朝向「非核家園」方向前進，核電人才需求逐步遞減，國原院也已規劃選派學員赴歐美日等核能先進國家實驗室從事短期研究實習，或至國際知名大學修習核子工程課程，並適時招聘國際專家或旅外台灣學人，引進國際先進技術與思維，結合本土培育團隊。

若民間包含學術單位有意引進新核能機組，核安會表示，現在國際間各新型反應器仍在研究開發階段，美國、英國、日本都有投入相關研究，但尚未有商轉實力，美國對於新型態反應器相關審查標準亦仍在擬定階段，核安會將密切觀察國際相關管制法規發展。