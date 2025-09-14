工程師爆料 興達補電力缺口猛操肇禍？ 台電否認

高雄興達電廠9日爆炸，台電初判是新2號機組法蘭墊片鬆脫釀禍。國民黨立委柯志恩昨播放興達電廠工程師錄音，爆料台電為求趕工補足電力缺口，指示放寬振動標準，且新1、2號機的法蘭墊片品質有落差，導致墊片磨損釀成意外，要求台電說清楚。台電昨強調零件絕無落差，呼籲勿任意揣測造成社會恐慌。

柯志恩與黨籍市議員舉行記者會，市議會黨團總召黃香菽要求市府組專案小組並到議會專案報告。

爆料工程師在錄音指出，機組測試過程會遇到振動須停機檢查，排除原因後繼續拉到負載去降低振動，達成機組穩定負載，但台電最近因趕工跟缺電問題嚴重，「所以上面有授意我們將振動值拉寬」，例如振動值1就要停下來檢修，現在可能到3。

至於法蘭墊片，工程師認為新1、2號機墊片有落差，加上振動問題，2號機墊片磨損造成天然氣洩漏導致爆炸起火。

市議員邱于軒批台電否認趕工釀成意外，內部爆料新2號機組振動幅度變化大，影響試車及零件耗損，台電放寬振動頻率未顧及安全，試運轉就拚命操，測試階段零件磨損，可能是產品有瑕疵或被操到磨損。

柯志恩說，此起事故讓台電備載容量降至3％，需要啟用所有備用機組，甚至老舊的大林機組也要併聯發電，如何說服大家不缺電？政府要面對能源問題，思考能源配比是否有改善空間。

台電指出，正與統包聯盟團隊分析事故肇因，過度操作及零件品質落差等質疑並無根據，調查結果公布前勿任意揣測，電力機組試運轉是測試機組功能及各項調校，包括振動調校，新2號機自7月28日併聯運轉以來，振動值符合國際安全標準，並無過度操作情形。

台電表示，法蘭是由20個螺栓將兩塊金屬高壓鎖固、緊密夾持墊片，即使設備運轉發生振動，墊片與法蘭間不會產生摩擦，沒有加速磨損的可能，也無根據指零件品質有落差。針對此意外，台電全盤檢討研擬改善措施，會盡快公布調查結果。