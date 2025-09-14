時代雜誌公布2025年全球最佳企業 台灣十家進榜

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
時代雜誌（TIME）日前公布「2025年全球最佳企業」排名，中國信託（第355名）。聯合報系資料照

時代雜誌（TIME）日前公布「2025年全球最佳企業」排名，在人工智慧（AI）投資熱潮推波助瀾之下，全球市值前兩大公司輝達（NVIDIA）和微軟分別躍居第一和第二名。台灣今年共有十家企業進榜。

台灣進榜的十家，依名次是中國信託（第355名）、智邦（397）、聲寶（483）、華碩（582）、富邦金（593）、康舒（720）、世同電子（740）、台達電（757）、友達（848）、台灣中油（932）。

去年有六家台灣公司進榜，原本榜上有名的台積電（2330）、兆豐金、華南金今年都被踢出1,000名之外。

「最佳企業」依據三個面向評比：員工滿意度、營收成長和永續透明度（ESG）。其中員工滿意度是以全球逾20萬名員工的調查為基礎。評估內容包括受訪員工對自家企業的推薦程度，以及對雇主在形象、工作氛圍、工作條件、薪資、職場環境和平等各方面的評價。

Alphabet、亞馬遜、Meta分居四、五、六名。2024年榜首蘋果今年跌出榜外。

