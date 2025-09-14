快訊

財劃法「鴻門宴」…政院不提修法版本 責任全推藍白

傳統圓環成交通事故溫床 現代或渦輪圓環成主流

聽新聞
0:00 / 0:00

見不到川普…台談判劣勢 美媒點出關稅協議難度高

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
《華盛頓觀察家》報導，當全球領袖紛紛排隊與美國總統川普面對面談判貿易政策時，台灣官員深知無法享有這種特權，在關稅貿易談判中居劣勢。聯合報系資料照
《華盛頓觀察家》報導，當全球領袖紛紛排隊與美國總統川普面對面談判貿易政策時，台灣官員深知無法享有這種特權，在關稅貿易談判中居劣勢。聯合報系資料照

《華盛頓觀察家》報導，當全球領袖紛紛排隊與美國總統川普面對面談判貿易政策時，台灣官員深知無法享有這種特權，在關稅貿易談判中居劣勢。外交部次長吳志中受訪時說，「台灣情況非常不同」，只能以「非官方方式」處理相關事宜。

白宮已成為各國元首洽談雙邊關係新準則的一站式平台，但由於美國奉行「一個中國政策」，美台之間幾乎不可能舉行任何正式會晤。吳志中說：「如果我們能在川普的辦公室與他見面，對我們就已經是一種勝利，但這根本不可能發生。」

美國避免與台灣領導人直接接觸，早在7月就已有實例。賴清德總統據悉原定8月出訪過境紐約，但遭到顧慮美中貿易談判的川普政府拒絕。台灣政策專家憂心，若無法與川普直接接觸，幾乎不可能重新談判關稅。

中經院院長連賢明8日表示，因為無法與川普直接接觸，台灣處境更為複雜。他認為，「這是達成協議的一個關鍵問題」。在無法當面向川普提案情況下，台灣提出的替代方案能否令白宮滿意，連賢明悲觀看待。他說：「因為川普喜歡達成交易，你須與他面對面談判，並讓他覺得自己真的贏了。」

美多次提出對進口半導體與晶片課徵關稅構想，這些產品是台灣重要出口項目，美國則是最大市場。台灣官員只能透過非正式管道表達立場，情勢只會愈嚴峻。

川普 美國 關稅

延伸閱讀

川普盟友柯克遇刺 「言論整肅」延燒美軍！傳國防部長指示幕僚處理

柏克萊配合調查「涉及反猶太主義事件」 提供多名師生資料給川普政府

以色列空襲杜哈後 川普紐約宴請卡達總理

拜倫曾讚「他真的太棒了」川普：柯克遇刺 小兒子很受傷

相關新聞

見不到川普…台談判劣勢 美媒點出關稅協議難度高

《華盛頓觀察家》報導，當全球領袖紛紛排隊與美國總統川普面對面談判貿易政策時，台灣官員深知無法享有這種特權，在關稅貿易談判...

時代雜誌公布2025年全球最佳企業 台灣十家進榜

時代雜誌（TIME）日前公布「2025年全球最佳企業」排名，在人工智慧（AI）投資熱潮推波助瀾之下，全球市值前兩大公司輝...

大數字／高雄演唱會熱潮 帶動觀光…吸引八成外地客

高雄市近年幾度力邀海外當紅表演者到高雄舉辦大型演唱會，為高雄創造可觀的演唱會經濟效益，根據國際支付巨擘萬事達卡（Mast...

大數字／海外歌迷刷卡額 平均8,772元

高雄市近年舉辦BLACKPINK、Coldplay、Ed Sheeran、Bruno Mars演唱會，不僅吸引北台灣粉絲...

大數字／追星經濟效應 多元面貌浮現

萬事達卡與聯合信用卡處理中心合作高雄演唱會經濟大數據分析，研究報告顯示，不同演唱會的粉絲群體特徵與消費行為呈現顯著差異，...

對等關稅牽動無薪假 勞動部長：機械、金屬製造業尤為明顯

勞動部將於16日公布最新減班休息（無薪假）實施情況，美國對等關稅影響是否衝擊更多企業將是關注焦點。據9月初統計，整體實施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。