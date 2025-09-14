見不到川普…台談判劣勢 美媒點出關稅協議難度高

《華盛頓觀察家》報導，當全球領袖紛紛排隊與美國總統川普面對面談判貿易政策時，台灣官員深知無法享有這種特權，在關稅貿易談判中居劣勢。外交部次長吳志中受訪時說，「台灣情況非常不同」，只能以「非官方方式」處理相關事宜。

白宮已成為各國元首洽談雙邊關係新準則的一站式平台，但由於美國奉行「一個中國政策」，美台之間幾乎不可能舉行任何正式會晤。吳志中說：「如果我們能在川普的辦公室與他見面，對我們就已經是一種勝利，但這根本不可能發生。」

美國避免與台灣領導人直接接觸，早在7月就已有實例。賴清德總統據悉原定8月出訪過境紐約，但遭到顧慮美中貿易談判的川普政府拒絕。台灣政策專家憂心，若無法與川普直接接觸，幾乎不可能重新談判關稅。

中經院院長連賢明8日表示，因為無法與川普直接接觸，台灣處境更為複雜。他認為，「這是達成協議的一個關鍵問題」。在無法當面向川普提案情況下，台灣提出的替代方案能否令白宮滿意，連賢明悲觀看待。他說：「因為川普喜歡達成交易，你須與他面對面談判，並讓他覺得自己真的贏了。」

美多次提出對進口半導體與晶片課徵關稅構想，這些產品是台灣重要出口項目，美國則是最大市場。台灣官員只能透過非正式管道表達立場，情勢只會愈嚴峻。