對等關稅牽動無薪假 勞動部長：機械、金屬製造業尤為明顯

勞動部將於16日公布最新減班休息（無薪假）實施情況，美國對等關稅影響是否衝擊更多企業將是關注焦點。據9月初統計，整體實施無薪假人數已達4,863人，其中因關稅影響訂單、而放無薪假人數達3,055人，突破3,000人大關，此次公布數據會否進一步攀升備受關注。

勞動部長洪申翰日前表示，近期減班休息趨勢增加，機械、金屬製造業尤為明顯，不過當中有約八成符合薪資補貼範圍，勞動部將提供必要支持，保障勞工權益。

勞動部1日公布實施無薪假企業共245家、4,863人，寫今年新高，其中因受美國關稅影響而實施者共118家、3,055人，較8月中旬統計增加45家、667人，也是關稅戰以來，首度突破3,000人大關。

勞動部每月公布兩次無薪假統計，觀察4月美國宣布對等關稅政策以來，因而放無薪假勞工人數在6月中超過千人，兩個月後，在8月中突破2,000人，僅過半個月左右，已突破3,000人，突破千人關卡的速度愈來愈快。