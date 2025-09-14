大數字／追星經濟效應 多元面貌浮現

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

萬事達卡與聯合信用卡處理中心合作高雄演唱會經濟大數據分析，研究報告顯示，不同演唱會的粉絲群體特徵與消費行為呈現顯著差異，反映出多元化的追星經濟效應。

大數據分析針對2023年至2024年間高雄舉辦BLACKPINK、Coldplay、Ed Sheeran、Bruno Mars演唱會，其周邊經濟效益，並就Ed Sheeran以外的另三組表演者的演唱會進行大數據分析統計。顯示如Coldplay演唱會以年輕女性為主，其消費提升狀況明顯，但也吸引部分50歲以上族群參與，餐飲業消費呈現向高雄周邊以及沿海觀光區域分散的現象，在參加演唱會的同時，也進行深度旅遊體驗；相較之下，Bruno Mars演唱會則以20歲至40歲的年輕男性粉絲居多，餐飲消費集中在夜生活豐富的市中心區域。

Coldplay演唱會的粉絲消費提升效果，在族群分布上則顯得50歲以上與年輕族群兩者均較顯著，但40歲至50歲族群不論男女均不顯著，且20歲到30歲的年輕女性消費大幅提升了108%最多。

