快訊

財劃法「鴻門宴」…政院不提修法版本 責任全推藍白

傳統圓環成交通事故溫床 現代或渦輪圓環成主流

聽新聞
0:00 / 0:00

大數字／海外歌迷刷卡額 平均8,772元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

高雄市近年舉辦BLACKPINK、Coldplay、Ed Sheeran、Bruno Mars演唱會，不僅吸引北台灣粉絲踴躍南下，對於海外其他國家地區粉絲，同樣有強大吸引力，尤以在住宿消費上，以海外粉絲每卡消費金額達到8,772元，高出台灣本地粉絲每卡消費金額八成多為最。

萬事達卡與聯合信用卡處理中心合作對高雄演唱會經濟進行大數據分析，結果顯示國際旅客因演唱會來台的熱度也很高，並帶動外國旅客在高雄住宿消費大幅成長76%、餐飲消費成長68%。再從消費類別來看，演唱會期間外國旅客的住宿消費占整體外國客消費的54%，其次為百貨公司消費占比19%，餐飲消費11%。

從海外粉絲的國家地區來看，則以香港旅客的演唱會購票率超過四成最高，遙遙領先其他海外地區，第二高則是菲律賓，為8.5%，而以演唱會期間的海外粉絲消費比重來看，也以香港粉絲比重52.7%最高，菲律賓則是11.1%。事實上，海外粉絲參加高雄演唱會的前四高地區，全部都在亞洲，依序為香港、菲律賓、新加坡與馬來西亞，顯示同在亞洲距離較近，專程來高雄參加演唱會的意願與比重較高。

再從平均每卡消費金額來看，大數據分析顯示外國旅客在住宿業的平均每卡消費8,772元，餐飲業平均每卡消費1,630元，百貨公司平均每卡消費1,827元。台灣本地粉絲的刷卡消費類型，則是在百貨公司與餐飲消費上，與海外粉絲不相上下，餐飲業平均每卡消費1,448元，百貨公司平均每卡消費2,237元，住宿消費則是4,739元，應與海外來客的住宿需求更高有關。

粉絲 演唱會

延伸閱讀

高雄「串肚肚」推浜燒海味加199元吃到飽！海蝦、鮑魚、一夜干統統有CP值超高

超狂肌肉金曲歌王現身大巨蛋！「不死鳥」郭泓志探班 下一秒他糗翻

台波城市外交！高雄與波蘭卡托維茲簽署城市友好宣言

瞄準演唱會經濟學 一銀信用卡購票最高享13％回饋

相關新聞

見不到川普…台談判劣勢 美媒點出關稅協議難度高

《華盛頓觀察家》報導，當全球領袖紛紛排隊與美國總統川普面對面談判貿易政策時，台灣官員深知無法享有這種特權，在關稅貿易談判...

時代雜誌公布2025年全球最佳企業 台灣十家進榜

時代雜誌（TIME）日前公布「2025年全球最佳企業」排名，在人工智慧（AI）投資熱潮推波助瀾之下，全球市值前兩大公司輝...

大數字／高雄演唱會熱潮 帶動觀光…吸引八成外地客

高雄市近年幾度力邀海外當紅表演者到高雄舉辦大型演唱會，為高雄創造可觀的演唱會經濟效益，根據國際支付巨擘萬事達卡（Mast...

大數字／海外歌迷刷卡額 平均8,772元

高雄市近年舉辦BLACKPINK、Coldplay、Ed Sheeran、Bruno Mars演唱會，不僅吸引北台灣粉絲...

大數字／追星經濟效應 多元面貌浮現

萬事達卡與聯合信用卡處理中心合作高雄演唱會經濟大數據分析，研究報告顯示，不同演唱會的粉絲群體特徵與消費行為呈現顯著差異，...

對等關稅牽動無薪假 勞動部長：機械、金屬製造業尤為明顯

勞動部將於16日公布最新減班休息（無薪假）實施情況，美國對等關稅影響是否衝擊更多企業將是關注焦點。據9月初統計，整體實施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。