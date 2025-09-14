大數字／海外歌迷刷卡額 平均8,772元

高雄市近年舉辦BLACKPINK、Coldplay、Ed Sheeran、Bruno Mars演唱會，不僅吸引北台灣粉絲踴躍南下，對於海外其他國家地區粉絲，同樣有強大吸引力，尤以在住宿消費上，以海外粉絲每卡消費金額達到8,772元，高出台灣本地粉絲每卡消費金額八成多為最。

萬事達卡與聯合信用卡處理中心合作對高雄演唱會經濟進行大數據分析，結果顯示國際旅客因演唱會來台的熱度也很高，並帶動外國旅客在高雄住宿消費大幅成長76%、餐飲消費成長68%。再從消費類別來看，演唱會期間外國旅客的住宿消費占整體外國客消費的54%，其次為百貨公司消費占比19%，餐飲消費11%。

從海外粉絲的國家地區來看，則以香港旅客的演唱會購票率超過四成最高，遙遙領先其他海外地區，第二高則是菲律賓，為8.5%，而以演唱會期間的海外粉絲消費比重來看，也以香港粉絲比重52.7%最高，菲律賓則是11.1%。事實上，海外粉絲參加高雄演唱會的前四高地區，全部都在亞洲，依序為香港、菲律賓、新加坡與馬來西亞，顯示同在亞洲距離較近，專程來高雄參加演唱會的意願與比重較高。

再從平均每卡消費金額來看，大數據分析顯示外國旅客在住宿業的平均每卡消費8,772元，餐飲業平均每卡消費1,630元，百貨公司平均每卡消費1,827元。台灣本地粉絲的刷卡消費類型，則是在百貨公司與餐飲消費上，與海外粉絲不相上下，餐飲業平均每卡消費1,448元，百貨公司平均每卡消費2,237元，住宿消費則是4,739元，應與海外來客的住宿需求更高有關。