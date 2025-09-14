大數字／高雄演唱會熱潮 帶動觀光…吸引八成外地客

高雄市近年幾度力邀海外當紅表演者到高雄舉辦大型演唱會，為高雄創造可觀的演唱會經濟效益，根據國際支付巨擘萬事達卡（Mastercard）數據分析團隊與聯合信用卡處理中心首度合作的大數據統計，顯示高雄市在演唱會舉辦期間，吸引了將近八成的外地客前來，其中尤以來自雙北地區的粉絲對高雄的消費貢獻最可觀，占外地粉絲比重超越45%，顯示雙北的追星族不僅多，且消費貢獻也高，北「粉」南進的威力強大。

演唱會經濟發威，經高雄市政府統計，2024年總計舉辦超過157場次演唱會，創造171萬人次、57億元觀光產值。萬事達卡與聯合信用卡處理中心此次首度合作的大數據分析，是針對2023年至2024年間包括BLACKPINK、Coldplay、Ed Sheeran、Bruno Mars在高雄舉辦演唱會期間，周邊經濟活動的大數據分析統計。數據顯示，演唱會期間高雄整體住宿消費提升48%、餐飲消費提升10%，凸顯高雄演唱會經濟效應顯著。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文指出，萬事達卡數據分析與顧問服務團隊研究高雄演唱會期間旅客消費行為與偏好，發現演唱會到場粉絲有八成是來自高雄以外縣市，分縣市來看雖然在地高雄人的比重達20.8%最高，但是來自新北市、台北市與台中市的粉絲比重，依序達到17%、16%、13%，合計超過47%，北「粉」南進現象顯著。演唱會期間這些外地粉絲的貢獻高雄消費，光是雙北粉絲就占了超過45.6%，撐起半邊天。

陳懿文指出，這些非高雄在地的粉絲參加演唱會，花在高雄住宿消費占整體消費的47%，平均每卡住宿消費金額達到4,739元，為高雄創造了相當的經濟效益。

如果進一步分析非高雄本地人在演唱會期間在高雄的消費，與沒有演唱會的平時國旅到高雄消費做比較，則可以發現，平常沒有演唱會期間，外地人對高雄消費貢獻比重較高的，是鄰近的屏東縣與台南市民眾最高，分別達到20.9%、18.4%，來自雙北者的消費比重則是各約13%、12%，但是碰到演唱會，雙北旅客的消費占比就急速竄升10個、8個百分點以上，例如台北市持卡人的消費占比在非演唱會期間為13.7%，演唱會期間大幅提升至24.5%，消費占比大增了10.8個百分點，是增加最多的。

另外，演唱會期間衝高雄粉絲居第五高的桃園市粉絲，其演唱會期間的消費比重則是來到13.7%，相較平常的比重6.3%增加7.4個百分點，貢獻更是倍增。

反觀平常沒有演唱會期間，貢獻消費比重較高的屏東、台南人，到了演唱會期間的消費比重在北「粉」大舉南下消費之下，其演唱會期間的消費占比則是大幅下降到4%、3%。