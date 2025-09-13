最低工資挑戰連10漲 勞團喊4%籲政策性補貼

勞動部26日將召開最低工資審議會，勞團認為，關稅不應為壓低最低工資調漲藉口，調幅應為4%，並由政府提供補貼，但「錢必須花在刀口上」，產業應提出證明，而非全面性補貼。

勞動部日前發出開會通知，今年最低工資審議會將於26日上午10時於勞動部舉行，將邀請勞資政學4方委員，就審議指標及經濟情勢等資料共同審議最低工資，審議結果將報行政院核定後，明年1月1日上路。

現行最低工資為月薪新台幣2萬8590元、時薪190元，依照過往審議默契，消費者物價指數（CPI）全反映以及經濟成長率勞資共享，今年調幅可能落在4%左右；如確定調漲，將是台灣連續10年調漲最低工資。

不過，因為美國關稅衝擊，各產業狀況落差大，加上目前全台已有4863人減班休息，未來景氣動向不明，都為今年審議增添難度及變數；但多數勞團仍主張，最低工資是保障勞工最低生活水平的規定，應調漲最低工資。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，雖然全球經貿環境不確定性升高，但不應以關稅作為壓低最低工資調漲的藉口，過去幾年台灣經濟表現穩健；而在物價部分，儘管通膨持續低於2%的警戒線，但17項重要民生物價因天災等因素影響，仍有近1.8%的年增率，其中外食費和房租分別上漲3.48%及2.33%，顯示租屋族及民眾外食壓力仍大。

楊書瑋認為，若一面承認經濟成長亮眼，一面卻用關稅衝擊為理由阻擋勞工調薪，無異是將產業利益凌駕於廣大勞工的基本生活之上。

楊書瑋也提到，美國關稅衝擊非台灣獨有，面對國際貿易成本及物價波動加劇，維持勞工實質薪資、促進國內內需產業仍是多國共識，包括德國、法國、英國、韓國、日本等，都確定2026年調升最低工資；其中日本漲幅高達6%，不僅超越2024年度的5%，更創下連續23年調漲的新紀錄，審議委員會就明確表示，這次調整就是基於物價持續上漲所制訂。

審議委員之一、全國產業總工會理事長戴國榮告訴中央社記者，美國4月起針對工具機、紡織製造業祭出關稅，農業與汽車產業供應鏈後續也可能受影響，但這些並非「百工百業」普遍情況；因此，審議仍希望依照默契，也就是消費者物價指數（CPI）全數反映、勞資共享經濟成長果實來訂定調幅。

戴國榮表示，「不能因少數受關稅衝擊產業來壓低整體最低工資調幅」，針對受關稅衝擊產業，政府可以比照疫情期間，針對受影響產業提供薪資補貼，但「花錢要花在刀口上」，政策性補貼不應是全面性，應由資方提出受影響證明才給予補貼。

戴國榮說，台灣勞動市場呈現「L型」結構，高科技產業高薪拉升平均薪資，但仍有逾6成勞工薪資低於平均值，顯見多數人對調薪「無感」；去年新修的中小企業租稅優惠政策，應進一步檢視哪些行業因修法調高薪資、哪些仍「死都不調薪」，並研擬配套，才能真正解決低薪問題。

針對今年的最低工資審議，勞動部長洪申翰日前指出，勞動部作為最低工資審議的機關，會在法定程序下，充分掌握目前整體經濟指標、社會情勢及相關意見，在審議上做通盤思考。