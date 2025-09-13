美關稅衝擊最低工資審議…資方盼凍漲 學者：仍應考量CPI

明年最低工資是否調漲，勞動部26日將進行審議，受美國關稅衝擊，資方紛喊話「凍漲」，但學者指出，各國訂定最低工資都是為保障基本生活成本，審議仍應考量消費者物價指數。

最低工資法明定，必須於每年第3季召開最低工資審議會議，決定明年最低工資是否調整，勞動部日前已發出開會通知，確定今年審議會於26日上午10時於勞動部召開，將邀請勞、資、政、學四方委員共同審議。

不過，籠罩於美國關稅的陰霾之下，部分資方團體都呼籲「凍漲」最低工資，經濟部長龔明鑫日前也對外表示，「過去的公式，至少今年來講不是那麼適當」，將向行政院、勞動部表達經濟部想法，引發外界議論。

依照過往審議會調幅默契，消費者物價指數（CPI）全反映以及經濟成長率由勞資共享，今年調幅可能落在4%左右，如審議後確定調漲，將是台灣連續10年調漲最低工資。

審議委員、台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，現今最低工資審議本就有彈性可以調整，不覺得有需要另外設一個公式或是另一套審議機制來審議最低工資。

辛炳隆舉例，過往審議時，經濟成長分配果實本就有彈性調整，過去曾有勞資共享，也有考量情勢降為1/3或是提高至2/3等納入最低工資調幅，唯一不能變動的就是CPI。

不過，辛炳隆也表示，今年審議確實困難點在產業別差異大，但綜觀其他國家，只要是訂定最低工資法的國家，都會考慮生活成本來審議，像是法國的最低工資甚至是跟著CPI連動，確保勞工實質購買力。

辛炳隆表示，最低工資法立法宗旨就是確保勞工合理最低工資，目前為止只要有訂最低工資的國家，大部分都不會把CPI這個變數給拿掉。

審議委員之一、全國產業總工會理事長戴國榮說，勞團主張今年最低工資審議仍依照過去勞資政學4方共識默契來審議最低工資，可以理解資方的想法，但最低工資法已經建立了制度性審議框架，不應重回「漫天喊價」狀況。

戴國榮表示，不應該把過去的協商公式打破，在所得分配不均造成的情況下，貧富差距將會持續擴大。

針對今年最低工資審議，勞動部長洪申翰日前指出，勞動部作為最低工資審議的機關，會在法定程序下，充分掌握目前整體的經濟指標及社會情勢，以及各利害相關方的意見，會在審議上做通盤的思考。

台灣最低工資從前總統蔡英文至總統賴清德任內已經連續9年調漲，使得月薪從2016年的新台幣2萬8元調至2萬8590元，調幅約42.9%，時薪則從120元調至190元，調幅約58.3%。