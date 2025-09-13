高雄永安突收手機警報 台電：興達電廠防災通報演練

興達發電廠9日晚間天然氣外洩發生爆炸，電廠所在地的高雄市永安區今天中午12時居民手中的手機警報突然大響，查看警報內容才發現是興達電廠防災通報演練，台電證實這是興達電廠首次以細胞簡訊方式發送，民眾收到警報表示功能正常。

興達發電廠爆炸事故造成附近住戶民宅受損、居民飽受驚嚇，甚至第一時間攜家帶口逃難，見發電廠燃起熊熊大火，更加深周邊居民恐慌，事後不滿台電在爆炸前沒有通知居民疏散，造成居民擔驚受怕，要求台電檢討與地方的溝通、通報流程。

台電在電廠爆炸後除展開事故調查，也檢討地方通報機制，經連日與地方政府及在地里長溝通及研擬，今天中午12點整實施在地防災通報簡訊演練，先以電廠所在地永安區進行測試，以簡訊推播中文及英語的測試訊息給居民。

警報通知內容為「本訊息為興達電廠防災通報演練，為通報電廠意外事故資訊，台電公司將採簡訊通知並提供應變方式，以利最快時間通知電廠週邊居民。請撥台電公司1911。」

台電在推送手機警報前，為避免居民遭受二次驚嚇，已先行通知高雄市府及在地里長，並由永安區公所廣播提醒民眾，如收到測試簡訊表示警訊通知功能正常，請民眾放心。

對於鄰損賠償問題，台電再次表示，近日已由董事長曾文生率隊陸續拜會多位里長，12日地方單位主管繼續安排與里長座談，台電持續關心在地社區，後續相關災損及修復責任也絕不迴避。