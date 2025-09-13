聯準會降息預期推動金價再創新高 法人：未來金價可望再創高

聯準會降息預期持續增溫，美元與美國公債殖利率雙雙下滑，推動金價走揚再創新高，近月黃金期貨價格大漲突破每盎司3,600美元，再創紀錄新高價位，近一周黃金期貨價格上漲1.2%。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐。長線來看，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高，而金礦股也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力料將顯著改善，再加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。