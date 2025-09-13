快訊

iPhone 17 Pro和iPhone 16 Pro買哪個？「怕燙」關鍵內行人推行這款手機

諷川普39%關稅！瑞士Swatch推期間限定表 賣到「美調整關稅為止」

高雄驚傳七旬翁墜樓身亡！家人都在家「沒發現悲劇」

聯準會降息預期推動金價再創新高 法人：未來金價可望再創高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
在全球經濟充滿不確定性的當下，黃金再次成為投資市場的焦點。圖／取自Unsplash
在全球經濟充滿不確定性的當下，黃金再次成為投資市場的焦點。圖／取自Unsplash

聯準會降息預期持續增溫，美元與美國公債殖利率雙雙下滑，推動金價走揚再創新高，近月黃金期貨價格大漲突破每盎司3,600美元，再創紀錄新高價位，近一周黃金期貨價格上漲1.2%。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐。長線來看，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高，而金礦股也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力料將顯著改善，再加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。

金價 期貨 美國公債

延伸閱讀

聯準會預期降息 中國陷救經濟又不刺激股市過熱兩難

台股連5天創歷史新高 法人：聚焦17日FOMC會議

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

美可望降息 債券迎轉機

相關新聞

工程師爆料興達電廠爆炸原因 台電駁斥：勿任意揣測

立委柯志恩與高雄市議員邱于軒今上午開記者會揭台電內部的工程師爆料，台電為趕工補足電力缺口，被指示放寬設備震動標準，1號機...

興達電廠事故 台電工程師爆料：上面授意拉寬震動值

興達電廠2號燃氣機組9日爆炸大火，1號機也暫停運作，台電初判是法蘭墊片鬆脫導致漏氣。國民黨立委柯志恩今開記者會曝光內部說...

實質經常性薪資 不到44K…顯示所得分配不均現象依舊

行政院主計總處昨（12）日公布最新薪資統計，前七月全體受僱員工經常性薪資平均數為47,651元，年增2.98%，增幅近三...

聯準會降息預期推動金價再創新高 法人：未來金價可望再創高

聯準會降息預期持續增溫，美元與美國公債殖利率雙雙下滑，推動金價走揚再創新高，近月黃金期貨價格大漲突破每盎司3,600美元...

台電檢討電廠事故通報機制 今日實施在地防災通報簡訊演練

台電下午發布新聞，興達電廠新建機組火警事故後，台電公司隨即檢討地方通報機制，希望於最短時間建立相關做法。經連日與地方政府...

台電獲頒2025亞太暨台灣永續行動獎 文資保存、守護海洋生態勇奪4金

2025亞太永續博覽會11日於台北世貿一館盛大開展，並舉行「2025亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，台電以「文資保存」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。