台電檢討電廠事故通報機制 今日實施在地防災通報簡訊演練

台電下午發布新聞，興達電廠新建機組火警事故後，台電公司隨即檢討地方通報機制，希望於最短時間建立相關做法。經連日與地方政府及在地里長溝通及研擬，今日中午實施在地防災通報簡訊演練。將先以電廠所在地永安區進行測試，以簡訊推播中文及英語的測試訊息給居民。

台電表示，進行警報簡訊測試前，已先行通知市府及在地里長，並由區公所廣播提醒。民眾如收到測試簡訊，表示警訊通知功能正常，請民眾放心。

台電指出，9日火警事故發生後，台電董事長曾文生立即南下了解並於深夜對外說明，10日與區公所召開地方里民說明會以及正式記者會。近日也由曾文生率隊陸續拜會多位里長，12日地方單位主管繼續安排與里長座談。台電關心在地社區，後續相關災損及修復責任也絕不迴避。