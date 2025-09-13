快訊

iPhone 17 Pro和iPhone 16 Pro買哪個？「怕燙」關鍵內行人推行這款手機

諷川普39%關稅！瑞士Swatch推期間限定表 賣到「美調整關稅為止」

高雄驚傳七旬翁墜樓身亡！家人都在家「沒發現悲劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

台電檢討電廠事故通報機制 今日實施在地防災通報簡訊演練

聯合報／ 記者應翠梅/台北即時報導
台電今日中午實施在地防災通報簡訊演練。先以電廠所在地永安區進行測試。台電表示，民眾如收到測試簡訊，代表警訊通知功能正常。圖/台電提供
台電今日中午實施在地防災通報簡訊演練。先以電廠所在地永安區進行測試。台電表示，民眾如收到測試簡訊，代表警訊通知功能正常。圖/台電提供

台電下午發布新聞，興達電廠新建機組火警事故後，台電公司隨即檢討地方通報機制，希望於最短時間建立相關做法。經連日與地方政府及在地里長溝通及研擬，今日中午實施在地防災通報簡訊演練。將先以電廠所在地永安區進行測試，以簡訊推播中文及英語的測試訊息給居民。

台電表示，進行警報簡訊測試前，已先行通知市府及在地里長，並由區公所廣播提醒。民眾如收到測試簡訊，表示警訊通知功能正常，請民眾放心。

台電指出，9日火警事故發生後，台電董事長曾文生立即南下了解並於深夜對外說明，10日與區公所召開地方里民說明會以及正式記者會。近日也由曾文生率隊陸續拜會多位里長，12日地方單位主管繼續安排與里長座談。台電關心在地社區，後續相關災損及修復責任也絕不迴避。

台電 曾文生 興達電廠

延伸閱讀

【重磅快評】氣爆驚人巧合 曾文生政治腦能管好台電？

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

審計報告曝缺工 專業人力不足釀興達電廠爆炸？台電董座曾文生這樣說

民怨興達電廠火警無通知 台電董座曾文生：會研究科技通報

相關新聞

工程師爆料興達電廠爆炸原因 台電駁斥：勿任意揣測

立委柯志恩與高雄市議員邱于軒今上午開記者會揭台電內部的工程師爆料，台電為趕工補足電力缺口，被指示放寬設備震動標準，1號機...

興達電廠事故 台電工程師爆料：上面授意拉寬震動值

興達電廠2號燃氣機組9日爆炸大火，1號機也暫停運作，台電初判是法蘭墊片鬆脫導致漏氣。國民黨立委柯志恩今開記者會曝光內部說...

實質經常性薪資 不到44K…顯示所得分配不均現象依舊

行政院主計總處昨（12）日公布最新薪資統計，前七月全體受僱員工經常性薪資平均數為47,651元，年增2.98%，增幅近三...

聯準會降息預期推動金價再創新高 法人：未來金價可望再創高

聯準會降息預期持續增溫，美元與美國公債殖利率雙雙下滑，推動金價走揚再創新高，近月黃金期貨價格大漲突破每盎司3,600美元...

台電檢討電廠事故通報機制 今日實施在地防災通報簡訊演練

台電下午發布新聞，興達電廠新建機組火警事故後，台電公司隨即檢討地方通報機制，希望於最短時間建立相關做法。經連日與地方政府...

台電獲頒2025亞太暨台灣永續行動獎 文資保存、守護海洋生態勇奪4金

2025亞太永續博覽會11日於台北世貿一館盛大開展，並舉行「2025亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，台電以「文資保存」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。