工程師爆料興達電廠爆炸原因 台電駁斥：勿任意揣測

立委柯志恩與高雄市議員邱于軒今上午開記者會揭台電內部的工程師爆料，台電為趕工補足電力缺口，被指示放寬設備震動標準，1號機與2號機法蘭墊片也有品質落差，才會造成洩漏。台電駁斥此說法，指出並無零件落差等不實根據，呼籲停止過多臆測，任意揣測只會造成社會恐慌。

台電重申，台電正與統包聯盟團隊積極分析事故肇因，記者會中「過度操作」及「零件品質落差」等質疑並無事實根據，且處理重大事故應謹慎，過多個人臆測無助事實釐清，只會造成社會恐慌。籲請外界於正式調查結果公布前勿任意揣測。

台電指出，議員拿的「機組出力圖」是機組負載的高低起伏，屬於正常現象，與機組振動毫無關聯。電力機組在試運轉測試階段，便是在測試機組功能及各項調校，其中也包括振動的調校，且興達新2號機自7月28日併聯運轉至今，所有試運轉程序均依承攬商標準流程進行，振動值也符合國際安全標準，並無所謂「過度操作」情形。

對於遭質疑機組過度操作加速法蘭、墊片等零件磨損。台電表示，法蘭是由20個螺栓將兩塊金屬高壓鎖固、緊密夾持墊片，即使設備運轉發生振動，墊片與法蘭之間也不會產生摩擦，沒有加速磨損的可能，也沒有根據指出零件品質有落差。

對於9日興達發電廠新2號機火警事故，台電初步調查結果，原因是法蘭墊片失效，導致天然氣洩漏引發火勢。