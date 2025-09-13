台電獲頒2025亞太暨台灣永續行動獎 文資保存、守護海洋生態勇奪4金

2025亞太永續博覽會11日於台北世貿一館盛大開展，並舉行「2025亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，台電以「文資保存」、「守護海洋生態」兩大方案，從國內外數百個企業單位脫穎而出，分別獲頒「台灣永續行動獎」與「亞太永續行動獎」，共4項金獎殊榮。台電本次亦以低碳能源、智慧用電及生態共融為主題參展，免費展出至今(13)日。現場還有趣味集章活動，快把握機會將帆布保冷袋、運動毛巾等限量好禮帶回家。

「2025亞太暨台灣永續行動獎」11日頒獎，台電由企劃處處長郭秋英代表領獎。台電過去曾以光電儲能場域、電力科普教育與智慧用電等專案獲肯定，今年再以「文資保存」與「守護海洋生態」分別拿下「台灣永續行動獎」、「亞太永續行動獎」SDGs第11項（永續城市）與第14項（海洋生態）共4項金獎，更是連續五年獲得肯定。

台電指出，台灣電業發展長達百年，遍布全台的電力設施不僅支撐經濟命脈，也成為重要文資。台電秉持「先典藏研究，後展示交流」的電業文化保存方針以促進認同，於去（2024）年初啟用國家級文物場館「台灣電力文物典藏中心」，目前收藏約2000件珍貴歷史文物供學術研究專用，並結合數位開放成立「電業文物典藏網」供大眾瀏覽。台電亦透過文化路徑走讀、舉辦電力特展，促進地方創生與永續旅遊，更讓電業文化融入社會大眾生活。

在守護海洋生態方面，台電持續推動南灣珊瑚復育、魚苗放流與淨灘行動，並廣邀地方政府與社區共襄盛舉。其中，南灣珊瑚透過核三廠與周遭海域的減緩設施、科學監測與海洋教育持續復育；魚苗放流活動則已連續23年舉辦，至2024年累計放流近3300萬尾魚苗；台電每年更響應「世界清潔日」舉行淨灘行動，近10年清除逾175噸海洋廢棄物，減少超過360噸碳排放。

台電表示，此次除獲獎項肯定外，也以「Energy Go!啟航能源與生態共融篇章」為題，與中油聯手參展2025亞太永續博覽會，免費展出至今日。為呼應環境永續，展區全面採節能管理以及可循環利用展件，邀請民眾來探索地熱、水力等低碳能源發展，體驗台電App智慧用電以及觀賞電力場域生態共融成果。現場還可挑戰QA問答等集章活動，把帆布保冷袋、運動毛巾等好禮帶回家。