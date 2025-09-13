機組過度操作致零件磨損？台電：振動值符合國際安全標準 未過度操作

國民黨今日上午召開記者會，質疑日前興達電廠火警事故係因機組過度操作導致零件磨損，台電上午發出澄清，表示記者會上將「機組出力圖」說成「機組振動圖」，是對機組運作及電力專業的誤解，電廠運轉有其專業性，不應將破碎訊息隨意拼湊解讀。

台電指出，議員拿的「機組出力圖」是機組負載的高低起伏，屬於正常現象，與機組振動毫無關聯。電力機組在試運轉測試階段，便是在測試機組功能及各項調校，其中也包括振動的調校，且興達新2號機自7月28日併聯運轉至今，所有試運轉程序均依承攬商標準流程進行，振動值也符合國際安全標準，並無所謂「過度操作」情形。

另外，有關會中質疑機組過度操作加速法蘭、墊片等零件磨損，台電表示，法蘭是由20個螺栓將兩塊金屬高壓鎖固、緊密夾持墊片，即使設備運轉發生振動，墊片與法蘭之間也不會產生摩擦，沒有加速磨損的可能，也沒有根據指出零件品質有落差。

台電說明，9月9日興達電廠新2號機發生火警事故，初步調查結果，事故原因是法蘭墊片失效，導致天然氣洩漏引發火勢。台電全盤檢討研擬改善措施，惟目前台電仍與設備廠商及消防單位合作，配合勘驗全面進行調查，待結果確認後，也會在最短時間內對外公布。

台電重申，台電公司正與統包聯盟團隊積極分析事故肇因，過多個人臆測無助事實釐清，只會造成社會恐慌。籲請外界在正式調查結果公布前，勿任意揣測。