聽新聞
0:00 / 0:00

興達機組過度操勞致火災？台電：無事實根據 對機組運作誤解

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電興達電廠日前爆炸，測試中的新複循環二號機管路受損嚴重，空拍畫面清晰可見廠房鐵皮外掀，足見當時爆炸威力強大。記者劉學聖／攝影
台電興達電廠日前爆炸，測試中的新複循環二號機管路受損嚴重，空拍畫面清晰可見廠房鐵皮外掀，足見當時爆炸威力強大。記者劉學聖／攝影

針對13日國民黨召開記者會，質疑日前興達電廠火警事故係因機組過度操作導致零件磨損，台電必須澄清，記者會中議員把「機組出力圖」說成「機組振動圖」指控，實是對機組運作及電力專業的誤解，也突顯電廠運轉是有其專業性，不應將破碎訊息隨意拼湊解讀。

台電重申，台電公司正與統包聯盟團隊積極分析事故肇因，記者會中「過度操作」及「零件品質落差」等質疑並無事實根據，且處理重大事故應謹慎，過多個人臆測無助事實釐清，只會造成社會恐慌。籲請外界於正式調查結果公布前勿任意揣測。

台電指出，議員拿的「機組出力圖」是機組負載的高低起伏，屬於正常現象，與機組振動毫無關聯。電力機組在試運轉測試階段，便是在測試機組功能及各項調校，其中也包括振動的調校，且興達新2號機自7月28日併聯運轉至今，所有試運轉程序均依承攬商標準流程進行，振動值也符合國際安全標準，並無所謂「過度操作」情形。

另有關會中質疑機組過度操作加速法蘭、墊片等零件磨損，台電表示，法蘭是由二十個螺栓將兩塊金屬高壓鎖固、緊密夾持墊片，即使設備運轉發生振動，墊片與法蘭之間也不會產生摩擦，沒有加速磨損的可能，也沒有根據指出零件品質有落差。

台電說明，9月9日興達電廠新2號機發生火警事故，初步調查結果，事故原因是法蘭墊片失效，導致天然氣洩漏引發火勢。台電全盤檢討研擬改善措施，惟目前台電仍與設備廠商及消防單位合作，配合勘驗全面進行調查，待結果確認後也會在最短時間內對外公布。

台電 國民黨 興達電廠

延伸閱讀

台電興達發電廠爆炸 緊急應變隊這原因未起作用

興達電廠事故 台電工程師爆料：上面授意拉寬震動值

布袋空屋電費暴增25萬元烏龍原因曝光 台電澄清僅特例並推新制

興達電廠大火 柯志恩：兩機組停工配電大亂 執政黨要放下意識形態

相關新聞

機組過度操作致零件磨損？台電：振動值符合國際安全標準 未過度操作

國民黨今日上午召開記者會，質疑日前興達電廠火警事故係因機組過度操作導致零件磨損，台電上午發出澄清，表示記者會上將「機組出...

興達電廠事故 台電工程師爆料：上面授意拉寬震動值

興達電廠2號燃氣機組9日爆炸大火，1號機也暫停運作，台電初判是法蘭墊片鬆脫導致漏氣。國民黨立委柯志恩今開記者會曝光內部說...

興達機組過度操勞致火災？台電：無事實根據 對機組運作誤解

針對13日國民黨召開記者會，質疑日前興達電廠火警事故係因機組過度操作導致零件磨損，台電必須澄清，記者會中議員把「機組出力...

薪資成長 連16個月超車通膨

行政院主計總處昨日公布最新薪資統計，前七月全體受僱員工經常性薪資平均數為四萬七千六百五十一元，年增百分之二點九八，增幅為...

實質經常性薪資 不到44K…顯示所得分配不均現象依舊

行政院主計總處昨（12）日公布最新薪資統計，前七月全體受僱員工經常性薪資平均數為47,651元，年增2.98%，增幅近三...

AI與電動車產業此消彼長 甲骨文股價有望超越特斯拉？

科技產業趨勢變化莫測，前兩年，大家都還在聚焦電動車發展，這兩年，科技產業風向已經飄向AI（人工智慧）。而在美國加大力度發展AI的前提下，輝達（NVIDIA）、甲骨文（Oracle）等企業股價快速飆漲，反倒是電動車龍頭特斯拉（Tesla）現在的股價，若跟今年初高點相比，已經縮水25%。一消一長之間，反映產業變化及牽動供應鏈態勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。