興達電廠事故 台電工程師爆料：上面授意拉寬震動值

興達電廠2號燃氣機組9日爆炸大火，1號機也暫停運作，台電初判是法蘭墊片鬆脫導致漏氣。國民黨立委柯志恩今開記者會曝光內部說法，工程師指稱，為求趕工補足電力缺口，上面指示放寬震動標準，另外1號機的法蘭墊片跟2號機的墊片有品質上落差，導致墊片磨損引發意外事故。議員批評，一部還沒交車的新車，在測試階段居然就出現零件磨損，台電應該說明清楚。

立委柯志恩今早以黨部主委身分會同黨籍議員召開記者會，現場播放議員邱于軒所接獲的工程師爆料錄音檔。高市議會國民黨黨團總召黃香菽也強力要求市府組專案小組，並到議會提出專案報告，未有明確說明及與當地居民溝通完成下，不允許1號機組盡速復工。

爆料工程師點出兩大原因造成此次事故，第一、機組測試過程會遇到震動需要停機檢查，排除原因之後繼續拉到負載去降低震動，然後持續以這種方式來達成機組穩定負載情況，可是台電最近因為趕工跟缺電問題比檯面上還要嚴重很多，「所以上面有授意我們將震動值拉寬，比方震動值可能在1，我們就要停下來檢修，可是現在可能震動值到2 到3，我們還是持續讓機組繼續運轉」。

其次，針對法蘭墊片引發的問題，工程師認為，1號機跟2號機的墊片有一定範圍程度比值的落差，再加上震動問題，所以提前讓應該用1年、2年以上的墊片提早磨損，造成這次管路上的脆弱點，所以從脆弱點洩漏出天然氣造成這次火災。

邱于軒批評，台電否認趕工釀成意外，然而從內部爆料得知，1號機組的震動算平穩，2號機組震度幅度變化非常大，每次的振幅都會影響試車及零件耗損，台電放寬震動頻率，有沒有想過周遭安全、市民安全，新車試運轉的階段就拚命操它，「一部還沒交車的新車，還在測試階段居然零件就出現磨損，研判有兩大原因，一為產品有瑕疵、 二則為操到磨損」，台電應該出來說清楚講明白。