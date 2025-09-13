聽新聞
連10漲？最低工資審議會 9月26日召開

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

最低工資審議會將於本月廿六日登場。勞動部官員表示，昨已發出開會通知單。儘管今年有關稅擾局，不過外界預料，即便受關稅等不確定因素影響，明年最低工資仍可望調升，達最低工資連十漲。

近年最低工資審議會多在八月中下旬、九月初召開，僅二○二一年因新冠疫情延至十月初。今年考量則政經環境不確定性，勞動部選在九月底召開。

今年最低工資月薪二萬八五九○元、時薪一九○元。經濟部長龔明鑫日前表態「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」，並透露經濟部跟勞動部已初步討論調升的配套措施。

不過全國產業總工會理事長戴國榮強調，這幾年勞、資、政、學的審議默契是消費者物價指數（ＣＰＩ）足額反映，經濟成長率（ＧＤＰ）勞資共享。根據主計總處公布數字來看，今年ＣＰＩ預測年增率百分之一點七六，今年經濟成長率預估值為百分之四點四五，若以此計算，明年最低工資調幅約是百分之四，月薪將調升至二萬九七三四元、時薪一九八元。

戴國榮說，基本工資審議本來就沒有所謂的既定公式，最低工資法僅明定ＣＰＩ為「應」參採指標，其餘如勞動生產力指數年增率、國家經濟發展狀況等十項，則為得參採指標，他認為經濟成長率仍是要考慮的重要因素，也不反對納入其他指標討論。

