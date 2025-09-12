快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

聽新聞
0:00 / 0:00

實質經常性薪資 不到44K…顯示所得分配不均現象依舊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院主計總處12日公布最新薪資統計。聯合報系資料照
行政院主計總處12日公布最新薪資統計。聯合報系資料照

行政院主計總處昨（12）日公布最新薪資統計，前七月全體受僱員工經常性薪資平均數為47,651元，年增2.98%，增幅近三年新高。

剔除物價因素後，今年前七月實質經常性薪資平均數為43,624元，年增1.09%，成長幅度也創近五年同期最高，代表薪資成長超越物價漲幅。由於通膨趨緩，薪資成長已連16月超過通膨。

歷年前七月實質經常性薪資
歷年前七月實質經常性薪資

特別的是，前七月經常性薪資平均數年增2.98%，是近三年來新高，然而反映實際「薪情」的中位數並未同步呈現，前七月經常性薪資中位數為38,170元，年增2.78%，實質經常性薪資中位數年成長0.90%，反映大多數勞工所得未及平均值。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說，經常性薪資變動較快的部分原因來自基本工資調整、廠商普遍加薪，以及個別企業薪資結構改變，使高薪群體拉升平均值；但中位數增幅相對有限，可能受人員結構變化影響。

譚文玲舉例，7月畢業生及暑期打工族陸續進入職場，薪資偏低，對分布排序產生影響，進而壓低中位數。她強調，中位數受新進人員比例及職位分布影響較大，變動原因比平均數更複雜。

因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷不同，薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，依照行業觀察，今年前7月經常性薪資平均數低於整體平均者，包括住宿及餐飲業34,977元、其他服務業36,598元、製造業45,637元；不過，電子零組件製造業則為56,916元。

主計總處分析，7月薪資成長主因廠商發放績效獎金與員工酬勞，加上最低工資持續墊高，推升經常性薪資。由於近期物價漲幅趨緩，實質經常性薪資回到正成長，代表薪資成長不再被通膨吃掉。她提醒，雖然平均數提升，但經常性薪資中位數仍低於平均數的人數比重偏高，顯示薪資分配不均現象依舊存在。

薪資 通膨

延伸閱讀

你有感嗎？2024年每位勞工勞動報酬85.1萬元 經常性薪資增幅創25年最高

連16個月薪資超車通膨 前7月實質經常性薪資年增1.09%

美國下周可望重啟降息 台灣央行立即跟進？銀行業者這樣看

四大面向解讀美國最新CPI 金控：下周聯準會降息後反而利多出盡

相關新聞

薪資成長 連16個月超車通膨

行政院主計總處昨日公布最新薪資統計，前七月全體受僱員工經常性薪資平均數為四萬七千六百五十一元，年增百分之二點九八，增幅為...

實質經常性薪資 不到44K…顯示所得分配不均現象依舊

行政院主計總處昨（12）日公布最新薪資統計，前七月全體受僱員工經常性薪資平均數為47,651元，年增2.98%，增幅近三...

【總編開箱】最低工資非漲不可 民進黨政府又要撒錢補貼了

勞動部12日發出開會通知，今年最低工資審議會預計9月26日登場。儘管面對美國對等關稅衝擊，但光是根據「最低工資法」唯一規定的「應」參採指標來看，明年最低工資「非漲不可」，「連十漲」勢在必行。該如何關照受關稅衝擊的產業再受加薪成本的「二度傷害」？一貫只剩撒錢招數的民進黨政府，很可能會比照疫情期間做法，祭出補貼措施。

連10漲？最低工資審議會 9月26日召開

最低工資審議會將於本月廿六日登場。勞動部官員表示，昨已發出開會通知單。儘管今年有關稅擾局，不過外界預料，即便受關稅等不確...

租賃條例修法盼增惡房客條款 內政部：續蒐集意見

內政部預計月底提出租賃條例修法，提升房客權益保障。內政部今天說，近日舉行座談會時，有與會團體盼修法也兼顧房東權益，針對惡...

你有感嗎？2024年每位勞工勞動報酬85.1萬元 經常性薪資增幅創25年最高

主計總處今（12）日發布2024年工業及服務業勞動報酬統計，主計總處表示，由於去年經濟表現不錯，廠商大方加薪及獎金發放多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。