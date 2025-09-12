實質經常性薪資 不到44K…顯示所得分配不均現象依舊

行政院主計總處昨（12）日公布最新薪資統計，前七月全體受僱員工經常性薪資平均數為47,651元，年增2.98%，增幅近三年新高。

剔除物價因素後，今年前七月實質經常性薪資平均數為43,624元，年增1.09%，成長幅度也創近五年同期最高，代表薪資成長超越物價漲幅。由於通膨趨緩，薪資成長已連16月超過通膨。

歷年前七月實質經常性薪資

特別的是，前七月經常性薪資平均數年增2.98%，是近三年來新高，然而反映實際「薪情」的中位數並未同步呈現，前七月經常性薪資中位數為38,170元，年增2.78%，實質經常性薪資中位數年成長0.90%，反映大多數勞工所得未及平均值。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說，經常性薪資變動較快的部分原因來自基本工資調整、廠商普遍加薪，以及個別企業薪資結構改變，使高薪群體拉升平均值；但中位數增幅相對有限，可能受人員結構變化影響。

譚文玲舉例，7月畢業生及暑期打工族陸續進入職場，薪資偏低，對分布排序產生影響，進而壓低中位數。她強調，中位數受新進人員比例及職位分布影響較大，變動原因比平均數更複雜。

因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷不同，薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，依照行業觀察，今年前7月經常性薪資平均數低於整體平均者，包括住宿及餐飲業34,977元、其他服務業36,598元、製造業45,637元；不過，電子零組件製造業則為56,916元。

主計總處分析，7月薪資成長主因廠商發放績效獎金與員工酬勞，加上最低工資持續墊高，推升經常性薪資。由於近期物價漲幅趨緩，實質經常性薪資回到正成長，代表薪資成長不再被通膨吃掉。她提醒，雖然平均數提升，但經常性薪資中位數仍低於平均數的人數比重偏高，顯示薪資分配不均現象依舊存在。