薪水超車通膨 前7月實質薪資增幅近5年同期新高

行政院主計總處昨日公布最新薪資統計，前七月全體受僱員工經常性薪資平均數為四萬七千六百五十一元，年增百分之二點九八，增幅為近三年新高。剔除物價因素後，今年前七月實質經常性薪資平均數為四萬三千六百二十四元，年增百分之一點○九，成長幅度也創近五年來同期最高，代表薪資成長超越物價漲幅。由於通膨趨緩，薪資成長已連續十六個月超過通膨。

特別的是，前七月經常性薪資平均數年增百分之二點九八，是近三年來新高，然而反映實際「薪情」的中位數並未同步呈現，前七月經常性薪資中位數為三萬八千一百七十元，年增百分之二點七八，實質經常性薪資中位數年成長則為百分之○點九○，反映大多數勞工所得未及平均值。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，經常性薪資變動比較快的部分原因來自最低工資調整、廠商普遍加薪，以及企業薪資結構改變，使高薪群體拉升平均值；但中位數增幅有限，可能受到人員結構變化影響。

譚文玲舉例，七月畢業生及暑期打工族陸續進入職場，薪資偏低，對分布排序產生影響，進而壓低中位數。她強調，中位數受新進人員比率及職位分布影響較大，因此變動原因比平均數更複雜。

因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷不同，薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，依照行業觀察，今年前七月經常性薪資平均數低於整體平均者，包括住宿及餐飲業三萬四千九百七十七元、其他服務業三萬六千五百九十八元、製造業四萬五千六百三十七元；不過，電子零組件製造業則為五萬六千九百一十六元。

主計總處分析，七月薪資成長主因廠商發放績效獎金與員工酬勞，加上最低工資持續墊高，推升經常性薪資。由於近期物價漲幅趨緩，使得實質經常性薪資回到正成長，代表薪資成長不再被通膨吃掉。她提醒，雖然平均數持續提升，但經常性薪資中位數仍低於平均數的人數比重偏高，顯示薪資分配不均現象依舊存在。

譚文玲說，非經常性薪資受景氣波動影響，因去年景氣回溫、年終與績效獎金增加，使占比上升；非薪資報酬比重則略降，主因二○二四年勞保費率未調整，加上非經常性薪資成長較快，結構比例自然出現變化。