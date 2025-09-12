聽新聞
達德能源 籲陸域風機更新加速

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中氣候行動城市論壇昨在台中市政府登場，產官學界齊聚，探討淨零轉型與城市韌性。圖／達德能源提供
台中氣候行動城市論壇昨在台中市政府登場，產官學界齊聚，探討淨零轉型與城市韌性。圖／達德能源提供

台中氣候行動城市論壇昨登場，德商達德能源董事長曾葳葳分享，台灣未來十年間將有逾三百ＭＷ陸域風機面臨更新評估，呼籲政府支持「汰舊換新」，可望減少四成風機數量，更能將裝置容量與效能提升一點三倍，加速台灣邁向淨零排放的進程。

台中市政府因應全球氣候變遷挑戰，昨與歐洲在台商會低碳倡議行動委員會，共同舉辦「二○二五台中氣候行動城市論壇：邁向淨零與氣候調適之路」，邀集產官學界齊聚市府，探討淨零轉型與城市韌性。

台中市長盧秀燕出席與歐商代表交流，展現對再生能源發展的重視。盧秀燕說，低碳環保不只是倡議，更是產業；近來民眾有時因為新環保科技產生煩惱，其實科技與生活是可以不衝突的。

曾葳葳以「在地綠能Ｘ全球減碳」為題發表簡報，分享全球風能與太陽能經驗，並強調在台深耕近廿年成果；達德在台灣陸域風電市占率逾五成，累計建置逾二百座風機，其中台中四十四座、每年可供電近六萬家戶。

曾葳葳指出，達德也推動環境教育，在台中市大安區設立全台首座風能環境教育中心，將風能結合大安在地濱海生態教育，再同步推廣「跟著風機去旅行」的腳踏車遊程，透過環境教育，讓原本人煙罕至的大安區，開始出現人潮、店家與商品，攜手與地方共進、共創、共榮。

