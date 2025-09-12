租賃條例修法盼增惡房客條款 內政部：續蒐集意見

快訊

中央社／ 台北12日電
內政部今天表示近日舉行座談會時，因應房東權益，預計月底提出租賃條例修法。示意圖。記者王昭月／攝影

內政部預計月底提出租賃條例修法，提升房客權益保障。內政部今天說，近日舉行座談會時，有與會團體盼修法也兼顧房東權益，針對惡意欠租、吸毒違法等惡房客增訂提前終止租約條款，未來修法將持續蒐集各界意見，完備法制。

為提升房客權益，內政部日前表示將於月底提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修正，重點包含保障房客3年租期，限制續約租金漲幅，強化租屋雙方權益規範3大重點，希望保障租屋族能穩定安居，避免因部分房東不合理漲租、限制續約條件或拒絕申請租金補貼等情形發生，房客因而被迫搬家或放棄自身應有的合法租屋權益，透過修法，引導租屋市場朝長期穩定方向發展。

內政部日前針對修法舉行座談會聽取各界意見，內政部說，與會團體在座談會中指出，修法應同時兼顧房東正當權益，避免少數不良租客的惡意行為，建議針對房客有違法如吸毒或擾鄰等違規行為時，增訂房東得提前終止租約的條款；房客如有惡意欠租等情形符合法定終止租約且房客拒絕搬遷時，需訂定遷離相關規定。

此外，與會團體也有提出放寬房東因自用需求收回房屋、短約租期、租約登記、優先承租權、提供房東租稅優惠等相關建議。

內政部表示，未來將持續蒐集各界對於修法的意見與建議，並研擬相關配套措施，希望透過修法完備租屋制度。

