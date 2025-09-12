你有感嗎？2024年每位勞工勞動報酬85.1萬元 經常性薪資增幅創25年最高

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
去年經濟表現不錯，不少企業大方加薪，去年經常性薪資增幅創25年最高。示意圖。圖／聯合報系資料照片
主計總處今（12）日發布2024年工業及服務業勞動報酬統計，主計總處表示，由於去年經濟表現不錯，廠商大方加薪及獎金發放多，去年工業及服務業受僱員工每人全年勞動報酬為85.1萬元，較去年增加3.4萬元、4.1%，增幅創14年最高，其中代表加薪程度的經常性薪資增幅2.8%，更創2000年、25年最高，非經常性薪資年增10.1%，則創10年最高增幅。

「勞動報酬」，包括「薪資報酬」及「非薪資報酬」，前者為雇主給付員工經常性薪資與非經常性薪資（年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等），「非薪資報酬」則包含雇主負擔的員工保險費、提撥退休準備金或支付之退休金、資遣費、職工福利金及其他福利金支出。

主計總處調查，去年去年工業及服務業受僱員工每人全年勞動報酬為85.1萬元，較2023年增加3.4萬元、4.1%；其中薪資報酬73.2萬元（含經常性薪資55.7萬元及非經常性薪資17.5萬元），年增3.1萬元，4.4%，非薪資報酬為11.9萬元，年增2.3%。

官員表示，2024年因全球經濟穩健、內需市場熱絡，廠商加薪比例高，並增加發放年終獎金及績效獎金，去年薪資報酬中的經常性薪資平均55.7萬元，年增1.5萬元、2.8%，增幅是2000年以來最高。主計總處表示，往年經常性薪資年增率大都是1%左右，直到2022年開始約2.7%，去年增幅2.8%是25年來最高。

至於包括加班費及非按月發放之工作、績效獎金的非經常性薪資則有17.5萬元，年增1.6萬元、10.1%，增幅是近十年最高。非薪資報酬為11.9萬元，年增2.3%。

主計總處表示，2024年受僱員工總報酬中，經常性薪資、非經常性薪資及非薪資報酬所占比重分別為65.5%、20.5%、14.0%，其中非經常性薪資較易受景氣波動影響，去年占比重升至20.5%，與2022年同為歷年最高，較2023年上升1.1個百分點，至於雇主保費、退休金提撥等非薪資報酬占比，因為去年勞保費未調高，因此占比較2023年下降0.2個百分點。

就各行業之受僱員工每人勞動報酬增幅觀察，去年以金融及保險業平均每人勞動報酬148萬7728元居冠，年增8.5%最多，光非經常性薪資就高達45萬2556元，也是名列第一；第二名電力及燃氣供應業勞動報酬137萬8424元；第三名則是出版影音及資通訊業115萬2760元。但是教育業等低薪產業，去年勞動報酬只有49萬元，支援服務業只有56.6萬元，產業M型化狀況更趨明顯。

