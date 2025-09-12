連鎖加盟促進協會籲擴大會展補助 助台品牌走向國際

台灣連鎖加盟促進協會推動國際化，理事長吳永強近日率團拜會外貿協會董事長黃志芳。吳永強說，會展經濟是行政院當前推動重點政策之一，台灣必須強化國際招商力，建議政府應加大資源吸引更多國際買主來台觀展，並結合展覽與觀光產業，才能創造更大經濟效益。

台灣連鎖加盟促進協會今天發出新聞稿表示，協會近期接連前往日本大阪、澳洲墨爾本進行商務考察與展覽交流，同時與中華民國對外貿易發展協會保持合作，吳永強日前率協會幹部拜會黃志芳，針對台灣品牌國際化與支持青年創業等議題交流討論。

吳永強指出，目前政府每次展覽補助僅能負擔少數國際買主的住宿費用，對於全面推動國際化仍顯不足，像韓國每次都全額補貼住宿，邀請至少1000位國際買主落地商談，或許台灣能借鏡；也可透過與友好國家展覽以「交換攤位」的方式，邀請海外品牌參展，協助台灣品牌進軍海外市場。

黃志芳回應，台灣商品在國際市場擁有高度競爭力，尤其在東南亞等新興市場吸引力強大，他以手搖飲為例指出，一杯高達新台幣150元的手搖飲，對當地工薪階層而言，反而有提升生活品質的感覺，顯示台灣品牌的品質在國際市場有巨大發展潛力。而連鎖加盟產業是推動青年創業與就業的重要引擎，許多年輕人在畢業後選擇加盟創業，以累積第一桶金，外貿協會將持續協助連鎖加盟產業進一步壯大。

台灣連鎖加盟促進協會8月下旬率團前往澳洲墨爾本，與當地市場交流並觀察發現，澳洲餐飲加盟以海外速食品牌為主，本土餐飲品牌體系較有限，反而健身、物流、教育、長照等服務業的連鎖化比例更高。而代表團走訪台灣品牌如COCO 都可、京盛宇、貢茶等，注意到澳洲勞動法規嚴格、人力成本高昂，並彙整資料將提供台商赴澳發展作為參考依據。

台灣連鎖加盟促進協會表示，近期日本加盟協會將組團來台參觀台灣連鎖加盟秋季展，展覽期間9月19日至20日將舉辦國際論壇，邀請包含台灣蔦屋書店董事長兼總經理大塚一馬、馬來西亞連鎖披薩店USPIZZA集團營運長Deric Yeo、韓國披薩品牌GOPIZZA創辦人Jay Lim等國際連鎖企業主，分享國際市場趨勢、數位轉型、永續發展等議題。