連16個月薪資超車通膨 前7月實質經常性薪資年增1.09%

主計總處今（12）日公布7月受僱員工薪資統計，今年1至7月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均數為每人4萬7651元，年增2.98%，扣除物價因素後，實質經常性薪資年增1.09%，增幅為近五年最高；實質總薪資也年增1.86%，增幅近七年同期最高，代表薪資成長超過物價上漲速度。由於通膨趨緩，薪資成長已連續16個月超過通膨。

主計總處調查，7月工業及服務業全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均數為4萬7891元，年增2.89%；加上獎金及加班費等非經常性薪資1萬7692元，合計後總薪資平均數6萬5583元，年增5.48%。經常性薪資中位數為3萬8291元，年增2.46%。

累計1至7月每人每月經常性薪資4萬7651元，年增2.98%，扣除物價因素後，實質經常性薪資年增1.09%，薪資成長都超越通膨。至於經常性薪資中位數為3萬8170元，年增2.78%，實質經常性薪資中位數年成長0.9%。

主計總處指出，今年前7個月，含經常性薪資及非經常性薪資的總薪資每人46萬3526元，年增3.77%，為11年來最高增幅，平減物價之後，實質總薪資平均數則成長1.86%，為7年最高。

不過受僱員工因從事行業及個人條件與資歷不同，薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異。1至7月經常性薪資平均數低於整體平均行業有住宿及餐飲業（3萬4977元）、其他服務業（3萬6598 元，如美容美髮及用品維修）、製造業（4萬5637元，但其中電子零組件製造業平均數5萬6916元，高於平均數）等。

平均薪資較高行業則有至專業科學及技術服務業（5萬8109元）、出版影音及資通訊業（6萬9407元）、金融及保險業（7萬749元）等。

主計總處指出，1至7月各行業經常性薪資都較去年成長，其中以製造業年增3.57%、批發及零售業年增3.56%、營建工程業年增3.43%較高。加計加班費及獎金的累計總薪資平均數部分，製造業因年節獎金及績效獎金發放較多，年增5.98%，其中電子零組件製造業年增率更高達9.43%。

受僱員工人數變化，1至7月受僱員工人數平均850萬人，較去年同期增加6.6萬人、0.79%，其中住宿及餐飲業年增1.8萬人，批發及零售業、醫療保健及社會工作服務業也都增加1萬人，但不動產業、其他服務業則都減2千人。