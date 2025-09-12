快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 與新機需求拉動訂單 7月平均月薪與工時雙升

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
主計總處12日公布最新薪資統計指出，今年1至7月，全體受僱員工平均月薪達47,891元，年增率2.98%，創近三年同期新高。圖／本報資料照片
主計總處12日公布最新薪資統計指出，今年1至7月，全體受僱員工平均月薪達47,891元，年增率2.98%，創近三年同期新高。圖／本報資料照片

主計總處12日公布最新薪資統計指出，今年1至7月，全體受僱員工平均月薪達47,891元，年增率2.98%，創近三年同期新高。平均薪資持續上揚，主要受惠於廠商加薪、基本工資調升以及工時增加的綜合影響。

不過，月薪中位數增幅未同步跟上，仍低於平均薪資，顯示薪資分配仍呈高度集中，多數勞工所得仍落在平均值以下。主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，平均數增長快，原因在於高薪群體拉升了整體平均；而中位數受新進人員比例、職位分布及低薪族群加入影響，增幅較有限。

此外，截至7月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業(34,977 元)、其他服務業(36,598 元，如美容美髮及用品維修)、製造業(45,637 元，其中電子零組件製造業 56,916 元)等；至專業科學及技術服務業(58,109 元)、出版影音及資通訊業(69,407 元)、金融及保險業(70,749 元)等，則為薪資較高之行業。

譚文玲指出，在物價漲幅趨緩背景下，平均薪資增長已可部分抵消通膨壓力，實質購買力改善，但薪資分配不均現象仍待關注。

在工時方面，7月製造業受僱員工平均加班工時17.1小時，年增0.9小時，為114年4月以來最低，但若與歷年同月比較，則創下近15年同期新高。電子零組件製造業表現更明顯，7月單月加班工時27.7小時，年增3.3小時，創下1980年有統計以來同月最高。

主計總處指出，雖有市場解讀與美國對等關稅可能帶來拉貨效應有關，但也與新興需求有關，例如AI高速運算、消費性電子與新機上市等，都推升訂單需求。

此外，統計亦顯示，今年全體受僱員工每月加班工時平均17小時，年增0.4小時，為近15年同期最高，反映景氣回溫帶動產業用工需求。

薪資 工時 通膨 基本工資

延伸閱讀

AI 熱！國銀中小企業放款前7月達標75% 民營狂搶市占「這家居冠」

繳稅季國人狂刷卡 7月簽帳金額創史上新高

每周少2個半小時…西班牙縮短工時法案國會闖關失利 政府推動改革遇挫

破產速度加快！勞保潛藏負債高達逾13.5兆 一年間竟暴增1.7兆元

相關新聞

別等了！84%勞工今年還沒被加薪 Q4企業調薪意願大幅下滑

全球關稅貿易戰正式開打，企業對第4季景氣看法樂觀度連三季下降，yes123求職網「蛇年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示...

四大面向解讀美國最新CPI 金控：下周聯準會降息後反而利多出盡

美國聯準會（Fed）下周開會在即，對於美國甫出爐的消費者物價指數（CPI）數據，大型金控內部最新的報告指出，就算通膨上行...

有望連10漲？ 最低工資審議會26日召開

最低工資審議會將於9月26日（周五）登場。勞動部官員今表示，已發出開會通知單。外界預料，即便受關稅等不確定因素影響，明年...

AI應用討論鑼鼓喧天 台灣電力供應困境浮現

一年一度的台北國際半導體9月12日落幕，參觀人數突破12萬人次，創歷史紀錄，這也讓全球大大看到台灣半導體產業的重要性。不過，相較於5月台北國際電腦展，業界大力討論AI（人工智慧）由雲端向終端快速拓展，今年的半導體展，卻是更認真地檢討AI快速發展雖好，但電力不夠用恐將是接下來的難題。

AI 與新機需求拉動訂單 7月平均月薪與工時雙升

主計總處12日公布最新薪資統計指出，今年1至7月，全體受僱員工平均月薪達47,891元，年增率2.98%，創近三年同期新...

國際租稅研討會今登場 KPMG提五大策略助攻企業數位轉型

在全球稅務新秩序下，數位轉型已成企業突圍關鍵。KPMG安侯建業12日於「2025年IFA國際租稅研討會」中提出五大優化策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。