AI 與新機需求拉動訂單 7月平均月薪與工時雙升

主計總處12日公布最新薪資統計指出，今年1至7月，全體受僱員工平均月薪達47,891元，年增率2.98%，創近三年同期新高。平均薪資持續上揚，主要受惠於廠商加薪、基本工資調升以及工時增加的綜合影響。

不過，月薪中位數增幅未同步跟上，仍低於平均薪資，顯示薪資分配仍呈高度集中，多數勞工所得仍落在平均值以下。主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，平均數增長快，原因在於高薪群體拉升了整體平均；而中位數受新進人員比例、職位分布及低薪族群加入影響，增幅較有限。

此外，截至7月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業(34,977 元)、其他服務業(36,598 元，如美容美髮及用品維修)、製造業(45,637 元，其中電子零組件製造業 56,916 元)等；至專業科學及技術服務業(58,109 元)、出版影音及資通訊業(69,407 元)、金融及保險業(70,749 元)等，則為薪資較高之行業。

譚文玲指出，在物價漲幅趨緩背景下，平均薪資增長已可部分抵消通膨壓力，實質購買力改善，但薪資分配不均現象仍待關注。

在工時方面，7月製造業受僱員工平均加班工時17.1小時，年增0.9小時，為114年4月以來最低，但若與歷年同月比較，則創下近15年同期新高。電子零組件製造業表現更明顯，7月單月加班工時27.7小時，年增3.3小時，創下1980年有統計以來同月最高。

主計總處指出，雖有市場解讀與美國對等關稅可能帶來拉貨效應有關，但也與新興需求有關，例如AI高速運算、消費性電子與新機上市等，都推升訂單需求。

此外，統計亦顯示，今年全體受僱員工每月加班工時平均17小時，年增0.4小時，為近15年同期最高，反映景氣回溫帶動產業用工需求。