國際租稅研討會今登場 KPMG提五大策略助攻企業數位轉型

在全球稅務新秩序下，數位轉型已成企業突圍關鍵。KPMG安侯建業12日於「2025年IFA國際租稅研討會」中提出五大優化策略，包括技術現代化、雲端支援、可信任AI、需求導向設計及人才培育，呼籲政府與企業攜手推動稅務治理數位化，藉由生成式AI與資料共享平台，提升合規與決策效率。

KPMG稅務投資部執業會計師林倚聰指出，台灣企業正同時面對地緣政治、BEPS規範、美國關稅以及ESG責任稅務等挑戰，唯有加快數位化腳步，才能提升治理韌性。他強調，資料數位化是優化的起點，AI應用將是未來核心競爭力，而政府正推動跨機關雲端平台，期望帶動整體環境升級。

此次研討會由IFA中華民國總會與KPMG共同舉辦，吸引逾200位產官學界專家與財政部、國稅局官員參與，聚焦全球最低稅負制（GMT）與美國關稅政策等議題。

IFA理事長李慶華表示，跨國企業在調整投資結構時，必須同時考量非稅因素及國際反避稅風險，並因應台灣稅務機關逐步導入人工智慧查核，強化合規管理已是必然。

財政部賦稅署署長宋秀玲則強調，GMT的核心在確保跨國企業稅率不低於15%，我國已提出將基本稅額（AMT）徵收率調高至15%的修法草案，現正送行政院審查。她提醒企業，應避免在低稅率國家設立成員公司，並善用我國35個租稅協定網絡降低風險。

KPMG稅務投資部營運長陳彩凰補充，截至2025年9月已有59個租稅管轄區完成GMT立法，越南、澳洲等國將於2026年開始實施當地申報；加上美國總統川普上任後頻繁推動關稅措施，讓台灣企業必須同步強化AI與數位工具，提升透明度與治理能力。

KPMG副營運長丁傳倫也提醒，美國2025年執法力道升高，特別是《虛假申報法》針對產品分類錯誤、低估價格或原產地不實等行為嚴格處罰。企業若採首次銷售原則或調整移轉訂價策略降低成本，務必確保交易架構具備經濟實質並有完整文件支持，以免面臨補稅與罰款。