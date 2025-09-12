快訊

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

店貓和飼主一起睡午覺「神複製媽媽睡姿」 顧客進門會心一笑：果然是母子

聽新聞
0:00 / 0:00

有望連10漲？ 最低工資審議會26日召開

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今年的最低工資審議會，將於9月26日召開。本報資料照片
今年的最低工資審議會，將於9月26日召開。本報資料照片

最低工資審議會將於9月26日（周五）登場。勞動部官員今表示，已發出開會通知單。外界預料，即便受關稅等不確定因素影響，明年最低工資仍可望調升，達最低工資連10漲。

今年最低工資月薪2萬8590元、時薪190元。經濟部長龔明鑫日前表態「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」，理由是上半年總體經濟數據亮眼，但高科技業獨好，傳產、中小企業則因美國高關稅衝擊陷入困境，並透露經濟部跟勞動部已初步討論調升的配套措施。

對於調不調升最低工資，勞動部長洪申翰日前強調，每年最低工資審議，都是納入勞資政學代表的綜合考量，在法定程序下，充分掌握當前經濟指標、社會情勢，通盤審議思考。

近幾年最低工資審議會多在8月中下旬、9月初召開，僅covid19疫情期間曾延至10月才舉行，今年考量外部政治、經濟環境，勞動部選在9月底召開。

勞動部 最低工資 經濟部長

延伸閱讀

備用機組補興達備轉量 龔明鑫：不可能也不需要分區限電

總統拋「1孩可聘外傭」挨罵 洪申翰：評估中將多聽各界意見

彈性育嬰假115年上路 洪申翰：更有利企業留才

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

相關新聞

別等了！84%勞工今年還沒被加薪 Q4企業調薪意願大幅下滑

全球關稅貿易戰正式開打，企業對第4季景氣看法樂觀度連三季下降，yes123求職網「蛇年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示...

四大面向解讀美國最新CPI 金控：下周聯準會降息後反而利多出盡

美國聯準會（Fed）下周開會在即，對於美國甫出爐的消費者物價指數（CPI）數據，大型金控內部最新的報告指出，就算通膨上行...

有望連10漲？ 最低工資審議會26日召開

最低工資審議會將於9月26日（周五）登場。勞動部官員今表示，已發出開會通知單。外界預料，即便受關稅等不確定因素影響，明年...

流通商戰／碳盤查擴大管制與缺工嚴重 百貨業如何因應

環境部已公布，預計自2026年起擴大碳盤查管制對象，包含百貨公司、購物中心、量販店等，將依年用電量是否達2000萬度或單一場所用電達1000萬度進行納管。由於百貨公司的經營涉及眾多供應商與物流環節，碳排查難度相對較高，百貨業已如臨大敵。

美股漲勢擴大 中小型股迎成長新契機

美股屢創新高，尤其在市場焦點轉向聯準會將開始降息之後，漲勢從大型股也開始擴散到中小型股。富蘭克林旗下美盛銳思美國小型公司...

美股漲勢擴大 中小型股迎來成長新契機

美股屢創新高，尤其在市場焦點轉向聯準會將開始降息之後，漲勢從大型股也開始擴散到中小型股。富蘭克林旗下美盛銳思美國小型公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。