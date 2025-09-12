有望連10漲？ 最低工資審議會26日召開

最低工資審議會將於9月26日（周五）登場。勞動部官員今表示，已發出開會通知單。外界預料，即便受關稅等不確定因素影響，明年最低工資仍可望調升，達最低工資連10漲。

今年最低工資月薪2萬8590元、時薪190元。經濟部長龔明鑫日前表態「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」，理由是上半年總體經濟數據亮眼，但高科技業獨好，傳產、中小企業則因美國高關稅衝擊陷入困境，並透露經濟部跟勞動部已初步討論調升的配套措施。

對於調不調升最低工資，勞動部長洪申翰日前強調，每年最低工資審議，都是納入勞資政學代表的綜合考量，在法定程序下，充分掌握當前經濟指標、社會情勢，通盤審議思考。

近幾年最低工資審議會多在8月中下旬、9月初召開，僅covid19疫情期間曾延至10月才舉行，今年考量外部政治、經濟環境，勞動部選在9月底召開。