首發！00881東京證交所掛牌 台灣第一家破兆元資產管理業正式進軍日本

金融圈重磅消息！12日東京時間上午11時，日本大和資產管理社長佐野径、臺灣證交所總經理李愛玲、國泰投信總經理張雍川等台日金融圈重量級人士於東京證交所輪流敲響五次大鐘，象徵開市與交易開始的吉祥意義，國泰金控旗下國泰投信偕同日本大和資產管理，宣布正式掛牌台日首檔跨境連結ETF「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」（日股代號413A），台灣資產管理版圖再寫全新篇章。

413A掛牌不僅率先為日本資金開啟投資台股ETF市場的大門，更象徵台灣資本市場邁向國際的重要一步，未來有望擁抱來自各國投資人的資金活水，進一步提升台灣資本市場的國際能見度與競爭力，強化台灣科技產業在全球的戰略地位，為台股注入長期成長動能。

臺灣證交所總經理李愛玲在致詞時表示，感謝雙方的努力，讓台日實現第一檔由大和資產管理發行的台日跨境ETF，連結台灣國泰投信的「國泰台灣科技龍頭ETF（00881）」。

近年來台日資本市場的表現都非常亮眼，台日股都屢創新高，台灣加權股價指數自2020年以來五年間成長一倍多，不論在美國、歐洲等乃至於全球市場表現亮眼，近五年的年化報酬率約18%，同時日本資本市場也展現出強勁的成長力道。

截至8月底，台灣AI、半導體等科技類股占總市值約72%，在全球AI產業爆發性成長的趨勢下，台灣資本市場成為國際矚目的焦點，目前外資持有約46%的市值，每日也有約33%占比的交易量，參與度也不斷提升，顯見台灣資本市場的吸引力。

國泰投信總經理張雍川也分享台灣市場的優勢，他指出如今台灣AI產業鏈掌握全球話語權，在晶片製造、伺服器整合與周邊設備具備全面性優勢，可預期未來台股在AI領航下，科技浪潮還能持續驅動大盤上行。

張雍川指出，作為首檔進軍日本市場的重量級ETF，投研團隊精挑細選出這一檔人氣高、規模大、績效也亮眼的台股科技型ETF「國泰台灣科技龍頭ETF」，成分股匯聚30檔台灣科技天菜，網羅台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達、智邦、聯電、台光電、奇鋐、緯創等，有九成都是AI產業，高達八成是輝達合作夥伴、七成為蘋果供應鏈。

自從全球最大半導體製造商台積電於熊本設廠後，成功吸引日本機構法人及散戶市場看到台股具備長期投資價值，推升對台科技產業的投資熱度，今日跨境連結ETF的產品掛牌後，預期為台灣資產管理市場總量帶來穩步擴大的明顯效益。

國泰投信總資產管理規模達新台幣2兆元，亦是台灣第1大全權委託代操投信、第2大ETF發行商，共有37檔多元主題的股、債型ETF領航市場，主被動基金受益人數超過320萬人，此次強強聯手日本大和資產管理，將為資本市場帶來全新契機，台灣投資人也可直接申購00881，今年以來市價漲幅超居台股ETF之冠，與日本同步搭上這波國際資金行情。