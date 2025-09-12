美股漲勢擴大 中小型股迎成長新契機

美股屢創新高，尤其在市場焦點轉向聯準會將開始降息之後，漲勢從大型股也開始擴散到中小型股。富蘭克林旗下美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾（Jim Stoeffel）表示，近期的投資主題包含美國再工業化、電氣化、AI，都處於各自的早期階段，許多小微型股企業仍有長期成長機會，持續看好製造業回流／再工業化、AI等題材，這將使得工業、科技板塊的小型股受惠。

富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting表示，隨著川普推行「美國優先」政策，新的減稅、補貼及放寬監管措施正在推動國內製造業復甦。

美國中型工業企業因此受惠，憑藉靈活與適應力，能把握回流製造與能源自主帶來的需求增長。這些公司在國內基建、能源及科技投資加速下，具備顯著成長潛力，也為投資組合帶來分散與增值機會。根據美國國會預算辦公室估計，基礎建設投資到2033年將為GDP增加8,000億至1兆美元，其中交通、能源與科技專案是主要貢獻來源。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，美股焦點從8月國際貿易關稅大致底定之後，9月開始回到國內，包含降息、減稅等措施都相對有利國內營收來源比重較高的中小型股，加上評價面中小型股相對大型股仍較歷史平均低估，在美股屢創新高之下成為資金重新調整配置的選項。

在美國的ETF發展成熟，美股多因子指數策略ETF同時提供大型股、中型股、小型等選擇，對於投資人來說，可以同時挑選比較基金與ETF，具有特殊選股流程邏輯且表現超越大盤的主動管理的美國小型股基金，或者也可以留意美國中型股ETF，都是可考慮的選擇。此外，美股屢創新高之下需要平衡波動風險的機構法人與投資者，也可將低波動高股息類型的ETF納入投資組合。