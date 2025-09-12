四大面向解讀美國最新CPI 金控：下周聯準會降息後反而利多出盡

美國聯準會（Fed）下周開會在即，對於美國甫出爐的消費者物價指數（CPI）數據，大型金控內部最新的報告指出，就算通膨上行風險的不確定性消除的確可以讓Fed降息並下調點陣圖，但最具高度指標意義的「點陣圖」並不會預期聯邦資金利率降到中性利率以下，投資時反而要特別注意下周會議後可能「利多出盡」的風險。

大型金控這份報告從租金通膨、關稅效應、服務性通膨、個人消費支出物價指數（PCE）上行等四大面向來解讀最新的美國CPI結果。其中在關稅效應的研判，大型金控則認為從核心商品價格的表現，雖已顯現但非持續性，核心商品價格加速上漲，一方面反映新車庫存消耗推升二手車價，另一方面體現關稅傳導。不過細項顯示，先前因關稅未調漲的商品，如珠寶、服飾已開始補漲，但早前因關稅大漲的品項，如建材、鞋類、家電已回落，顯示關稅效應屬一次性衝擊，而非持續性壓力。

大型金控對租金通膨分析，租金價格是本月核心物價的最大推手，單月貢獻0.16個百分點，不過Zillow租金價格指數持續走弱，NAHB建商信心指數也低於50，顯示租金上漲可能僅為統計波動，仍維持震盪降溫的格局。

對於服務通膨，大型金控認為在嚴格移民政策壓縮勞動供給之下，依然具備黏性，儘管關稅通膨高峰已近，但因嚴格移民政策壓縮勞動供給，服務通膨正死灰復燃，Super Core三個月年化率已由5月的0.1%升至8月的4.2%，意味通膨可能難以回落至Fed目標的2%。

對PCE上行，這份報告指出壓力有限，其中PCE中權重較大的醫療照護成本本月轉為下滑，加上PPI（生產者物價指數）相關項目漲幅有限，顯示月底核心PCE通膨並不會明顯加速。由於通膨符合預期，且關稅通膨偏向一次性上漲，將可緩解聯準會對於物價上行的擔憂，令聯準會可以將關注焦點擺在勞動市場上，再加上初領失業金人數意外大增，因此9月Fed幾乎篤定降息，且點陣圖也將明顯下調，但並不會將聯邦資金利率降到中性利率以下。