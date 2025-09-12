韓廠前車之鑑！台商赴美設廠不能不知道…安永揭外派員工三大簽證重點

隨著美國積極吸引外資並加強移民與勞工檢查，台灣企業赴美投資雖已成為趨勢，但外派員工的簽證合規性卻是不得忽視的重大風險。

專家點出，近期美國喬治亞州一間韓國電動車電池廠遭突襲，近500名外籍員工因簽證問題遭逮捕，更凸顯企業若忽略規範，可能面臨鉅額罰款甚至員工被驅逐的風險。

安永聯合會計師事務所人力資本諮詢服務林鈺芳執業會計師、黃品棋執行總監提醒，許多台灣企業為了因應人力或時效壓力，習慣讓員工持ESTA（電子旅行授權）或B1/B2旅遊簽證短期赴美支援，但美國移民法對此限制嚴格。

原則上，若只是開會或考察，B1/B2尚可適用；但只要涉及長期派駐或管理職務，就必須依規申請L1、H-1B或E1/E2等工作簽證，否則企業與員工都會陷入法律風險。

林鈺芳指出，台灣企業在規劃赴美投資與外派員工時，應特別留意三大重點，首先，若是長期外派工作，必須依規申請合適簽證，例如L1（跨國公司內部調派）、H-1B（臨時工作）或E1/E2（條約商／投資人簽證）。其中，L1要求申請人必須在申請前三年內，於台灣母公司累積至少一年以上聘僱紀錄。

其次，若企業是新設公司，可靈活運用E1/E2簽證。由於申請條件較寬鬆，台灣投資人及員工皆可適用，對剛起步的台商來說更具彈性。

最後，企業應提前規劃簽證時程，外派員工需在台灣向美國在台協會（AIT）申請並通過面試後才能正式赴美。若在遞件後臨時出差美國，仍需回台完成面試才能領到簽證，因此企業最好預留三至六個月的準備與審核時間，以免影響計畫進度。