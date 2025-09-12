別等了！84%勞工今年還沒被加薪 Q4企業調薪意願大幅下滑

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
企業對於今年第4季景氣樂觀度下降，第4季會加薪企業也只有58%，遠低於去年同期的64.8%。示意圖。圖／本報資料照片
全球關稅貿易戰正式開打，企業對第4季景氣看法樂觀度連三季下降，yes123求職網「蛇年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示僅有一成六上班族今年前三季有被加薪，未被加薪比率高達84%。面對第4季，表示會加薪企業有58%，遠低於去年同期的64.8%。

調查顯示，今年前三季合計有59.9%的企業表示，「有替」員工加薪過，但低於去年同期的62.3%，其中分成：「有，但屬於績效加薪」占42.2%；「有，而且是全面加薪」則占17.7%，「齊頭式」調薪的公司仍屬少數。

對於接下來的薪酬規劃，根據yes123求職網的調查顯示，合計有58.3%的企業透露，在今年第4季有加薪計畫，也低於去年同期的64.8%，而且又分成：43.2%計畫「績效加薪」；僅有15.1%計畫「全面加薪」。對於預計加薪的幅度，平均值落在4.1%。

除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，調查也發現，合計有44.2%的企業表示，在第4季「有」員工分紅或發獎金計畫，略低於去年同期的46.3%：其中32.4%為「平均金額沒有比去年同期高」；11.8%為「平均金額比去年同期高」。

反之，詢問勞工今年加薪情況，調查發現，僅有15.8%上班族在今年前三季，公司有替自己加薪過，低於去年同期的17.2%。這也代表還有高達84.2%的勞工，在今年1到9月「沒有」被加薪，這些人更希望在第4季，平均能被調薪3,087元，這當中有20.2%的人，甚至期盼月薪能加「5千元（含）以上」。

yes123求職網發言人楊宗斌預估，在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數；其中加薪意願比較高的資方，應該以缺工較嚴重的行業為主。屬於「非經常性」薪資的「獎金分紅」，也已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動關係」。

