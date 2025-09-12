勝悅「延遲重訊」關廠營收銳減82％！證交所開罰

臺灣證券交易所表示，針對勝悅新材料有限公司即勝悅-KY（1340）違反重大訊息規定，延遲召開重訊記者會等，處以新臺幣5萬元的違約金。

勝悅-KY重要子公司7月停產關閉廠房一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第3款及第11條第1項第3款情事，惟勝悅公司延遲召開重大訊息說明記者會及輸入重大訊息，已違反前述處理程序的規定，故證交所處以新臺幣5萬元之違約金。

勝悅-KY在８日重訊公告，為因應市場低迷，自去年起陸續關閉鞋底生產車間，僅存的EVO生產車間也已於今年7月停產，目前已不再生產鞋底及EVO膠粒。

針對員工的部分，均依當地政府的相關規定，辦理遣散與補償，確保同仁的權益獲得合理保障。原結束的生產工廠，配合公司發展策略，改由第三方物流公司承租，為公司帶來新的租金收入。

財務長陳圖炎指出，本次關閉廠區為福建晉江的磁灶廠區，停工項目的產量在去年為1,498千雙鞋底、2,936噸EVO膠粒，占比達公司今年第2季合併營收的82%；勝悅-KY上半年營收1.33億元、年減36.6%，稅後淨損1.05億元，每股稅後純益（EPS）-0.69元。

觀察勝悅-KY股價連跌四日，與台股連漲四日迭創歷史新高呈現鮮明對比，11日股價收在5.49元，技術指標KD處於低檔超賣區。