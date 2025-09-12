聽新聞
0:00 / 0:00

美8月CPI升幅符合預估 聯準會下周降息幾成定局

聯合報／ 編譯任中原劉忠勇／綜合報導
美國消費者在加州洛杉磯一處商店購物。歐新社
美國消費者在加州洛杉磯一處商店購物。歐新社

美國八月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）月升幅及年升幅都與七月相同，而且符合預估，顯示通膨並未大幅惡化，加上首次申領失業給付人數大幅增加至近四年來最高，預料聯準會（Ｆｅｄ）下周降息已成定局。

美國勞工部十一日公布，八月ＣＰＩ比七月上升百分之○點四，高於預估的百分之○點三，更高於七月的百分之○點二升幅；比去年同期上升百分之二點九，符合預估，高於七月時的百分之二點七升幅，也是今年一月以來最大升幅。

八月核心ＣＰＩ比七月上升百分之○點三，符合預估，也與七月升幅相同；比去年同期上升百分之三點一，符合預估，也與七月時的升幅相同。核心產品類ＣＰＩ升幅加速，主因新車、舊車、成衣及家電等產品上漲；在服務類方面，機票漲幅達到三年來最大。另外居住成本比七月上升百分之○點四，是今年來最大升幅，反映房租及飯店住宿價格都上漲。

另外，截至九月六日的上周首次申領失業救濟金人數為廿六點三萬人，遠高於彭博訪調預估的廿三點五萬人，及之前一周時的廿三點六萬人。

經濟學家指出，核心ＣＰＩ升幅並未明顯擴大，顯示八月一日新關稅實施後通膨並未急速上升；而最新一周失業人數激增，進一步證明就業市場走軟，因此幾乎可以確定下周聯準會將恢復降息。不過，由於通膨仍然居高，可能使十月及十二月會議的降息路徑較為複雜。金融市場則預期這兩次會議都將繼續降息。

除了經濟數據支撐市場的降息預期，美國總統川普設法奪取聯準會控制權，正以雙軌加速進行。美國政府已請求上訴法院推翻暫時禁止川普開革聯準會理事庫克的裁定；而國會最快本周通過由川普顧問米倫遞補另一席聯準會理事的人事案，下周可能形成庫克、米倫都參加聯準會決策會議的局面。

聯邦參議院銀行委員會十日以十三比十一票，通過由米倫遞補聯準會理事的人事案，最快可能在本周進行全院表決，讓他趕上下周的會議。金融市場普遍預期聯準會下周將降息一碼（○點二五個百分點）。除了決定利率，與會官員也將提出最新一季的經濟預測，這些預測將左右市場對聯準會下一步動向的判斷。

通膨 降息 聯準會

延伸閱讀

執政半年成績單曝光？智庫指川普上任後「美國民主倒退」：鼓勵民粹強人領袖

川普關稅衝擊！金管會壓測點名8家補強 壽險業最脆弱

川普盟友柯克中槍身亡 塔羅老師看星盤驚：難以迴避的「命定之日」

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

相關新聞

屏科設首個供應鏈專區 莊子壽：台積攜手供應鏈一起打天下

台積電將攜手半導體供應鏈進駐屏東科學園區，設立國內第一個半導體供應鏈專區，台積電營運／廠務副總經理莊子壽表示，台積電在國...

預期降息助攻 日韓股走揚、台股續創高

美國聯準會（Ｆｅｄ）下周有望降息的預期，昨天點燃亞洲股市資金行情，三大市場全面走揚，台、日、韓股聯袂在盤中創下歷史新高，...

美8月CPI升幅符合預估 聯準會下周降息幾成定局

美國八月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）月升幅及年升幅都與七月相同，而且符合預估，顯示通膨並未大幅惡化，加上首次申領失業給付...

無薪假人數攀高…聘失業勞工 雇主最高可領3.6萬元

受美國對等關稅衝擊，休無薪假人數不斷創高，勞動部推動五大支持勞工安定就業措施，其中擬九月底前推出的「先僱後訓」及「僱用獎...

防堵洗產地！財政部鼓勵檢舉「偽冒台灣製造」 將核發檢舉獎金

財政部關務署表示，為防堵中國大陸及第三地出口貨品違規轉運（洗產地），繞經我國偽冒臺灣製造後轉運至美國，財政部已於今天以台...

三大效應 中小企業放款7月增1145億創下史上次高月增水準

金管會今日公布最新的國銀中小企業放款統計，截至114年7月底止，全體國銀的中小企業放款餘額10兆6835億元，較上月底增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。