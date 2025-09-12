無薪假人數攀高…聘失業勞工 雇主最高可領3.6萬元

受美國對等關稅衝擊，休無薪假人數不斷創高，勞動部推動五大支持勞工安定就業措施，其中擬九月底前推出的「先僱後訓」及「僱用獎助」等制度，只要聘僱失業勞工，雇主最高可獲三萬六千元獎勵。

勞動部常務次長陳明仁表示，因應美國對等關稅、新台幣匯率波動及國際貿易情勢變動，為確保勞工穩定就業，勞動部已依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」於「安定就業」及「照顧民生」項下積極推動五大支持勞工安定就業措施，並挹注勞工保險基金，維護勞工權益與民生安全。

「安定就業」方面，已上路的有，實施強化版僱用安定措施，擴大適用範圍至九項行業，以及將減班勞工薪資差額補貼比率由五成提高至七成，並放寬可與「再充電計畫」合併申領，擴大保障勞工經濟安全。

減班休息勞工參加勞動部核定訓練課程，可依實際訓練時數申請訓練津貼，最高一萬七二一○元。協助受衝擊企業提升員工職能，提供內部或聯合辦訓最高補助二百萬元，並延長受理期間至九月底，俾銜接明年度訓練期程。

另外，以「先僱後訓」方式鼓勵雇主辦理工作崗位訓練每年最高補助一八○萬元，並提供雇主僱用獎助每人最高三萬六千元；以及「職務再設計」補助每人每年最高十萬元，協助聘雇勞工穩定就業。該部分措施預計本月開始推動。

初次尋職青年的尋職津貼及就業獎勵，合計最高四萬八千元。並提供失業青年訓練獎勵金每月一萬元，最高十二萬元。