經部產業支持預算 敲定460億
因應美國關稅衝擊，行政院會昨（11）日通過「韌性特別預算」，其中包含經濟部460億元支持產業方案，包含貸款利息減免、研發補助；勞動部對勞工支持250億元，包含無薪假薪資補貼。
勞動部長洪申翰表示，近期減班休息（無薪假）趨勢增加，機械、金屬製造業尤為明顯，勞動部將提供必要支持，保障勞工權益。
經濟部長龔明鑫就任後，馬不停蹄拜訪中南部傳產業者，在聽取業者反映意見後，決定減少業者財務負擔，以降低營運壓力，因此再加碼補助「中小微企業多元發展貸款」，將最長六個月利息減免1.5%補貼的貸款額度，自250萬元提高至1,000萬元，協助業者度過難關。
經濟部表示，雖韌性特別預算尚未經立院通過，但經濟部已移緩濟急部分預算科目，自8月7日全面開放受理四項美國關稅支持措施，截至上周已申請超過700餘件，將依簡便、快速、從優原則，按程序加速審查，讓業者及早投入升級轉型工作。
經濟部預估，中小微企業貸款加碼可達6萬家，外銷貸款保證加碼1.12萬家，研發轉型補助3,700家，並帶動國產設備採購50億元、爭取海外訂單2,000家，人才培訓3.6萬人次。
洪申翰表示，最新統計共245家企業通報減班休息、受影響勞工4,863人，其中約八成符合薪資補貼範圍。
