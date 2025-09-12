普發1萬元拚下月發放 預期2,357萬人受惠

行政院會昨（11）日通過普發現金1萬元預算，並送立法院審議。初步規劃包含新生兒在內的六類人可以領，領取方式分五種，最快10月下旬開始發放，七個月內發放完畢，全台約2,357萬人可領到，估可貢獻GDP成長約0.415個百分點。

六類可領取民眾包括：在國內現有戶籍的國民、領取期間出生的新生兒、有永久居留許可的外國人、有居留許可的無戶籍國民、有居留許可的外籍或陸港澳配偶、具中華民國國籍的政府駐外人員及眷屬。

普發1萬元初步規劃

行政院昨日召開院會，並通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」共5,500億元，當中包含2,360億元的普發現金預算，其餘則是產業支持方案、撥補勞保等。

卓榮泰表示，特別預算案會在第一時間送至立法院，要求各部會積極與立院溝通，爭取讓預算案順利通過。

根據規劃，普發現金1萬元執行方式，原則比照2023年普發6,000元作法，六類民眾都可以領，財政部預估約2,357萬人領得到，每人發放1萬元、加上行政費，合計總預算約2,360億元。

發放方式也比照2023年模式，包括特定對象直接入帳（如領年金、領補助、老人津貼等）、上網登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定偏鄉造冊發放等。

至於發放時程，樂觀的話，最快10月下旬開始發放。財政部長莊翠雲強調，為尊重立法院，會待特別預算通過後，於一個月內執行發放。針對普發現金經濟效益，國發會經發處長陳美菊指出，2023年普發6,000元，主計總處估計貢獻GDP成長約0.3個百分點，此次普發金額合計達2,360億元，推算對GDP成長的貢獻約0.415個百分點。



