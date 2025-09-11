2025台灣永續行動獎 中山醫大獲金銀雙獎肯定

台中中山醫學大學11日在台北世貿一館舉辦的「2025台灣永續行動獎」頒獎典禮中，一口氣榮獲「高教跨國永續合作實踐」金級與「健康台灣，南向永續」銀級兩項大獎肯定，表現亮眼。

中山醫大同時也以「深耕在地，健康永續」為主軸，參加本屆亞太永續博覽會，展示職場健康促進、安全衛生輔導平台建構及食品創新推廣，多元呈現醫學大學在永續發展上的行動與成果。

近年來，中山醫大積極將聯合國永續發展目標（SDGs）融入校務與課程中，並在教育、醫療與社會實踐上展現成效，屢獲各界肯定，除了多次在亞太暨台灣永續行動獎中獲獎，亦榮獲行政院「國家永續發展獎－教育類入選獎」、台中市「淨零創新獎」。

2024年THE世界大學影響力排名中，SDG3（健康與福祉）、SDG5（性別平等）名列全國前六，以具體行動推動永續治理目標。

針對此次在「高教跨國永續合作實踐」獲得金級獎，前國際長蔡淦仁代表領獎時表示，中山醫大透過跨國合作，將教育模式與研究成果推展至國際舞台，並與全球夥伴攜手推動健康永續。此次獲獎，不僅是對全校師生及國際事務處長期努力的肯定，也鼓舞學校持續深化國際合作。

在亞太永續博覽會展出部分，中山醫大以「深耕在地，健康永續」為主軸，聚焦三大面向，包括職業安全衛生學系以「產官學職安行，深耕在地職場健康」主題，展示專業培訓與企業輔導成果，協助在地產業改善職場安全管理、降低職災風險，並提供學生實務經驗。

另外建構安全衛生輔導平台，降低企業違規風險，以保障勞工安全，形塑產官學共贏合作模式。

醫學科技學院則以「在地共創×全人關懷：翻轉弱勢的醫學大學社會責任」為題，結合在地場域與跨領域師生合作，深入社區關注弱勢與特殊教育需求者，透過跨域實作與轉介支持，提升長者及特殊族群的健康與生活價值，培養具人文關懷與專業素養的醫學人才，實踐大學社會責任，推動永續醫療服務模式。

「精準健康產業跨領域人才培育—食品創新領域」展區，則透過課程與專題，邀請業界專家授課、安排企業參訪，加深學生對高齡健康產業的理解。

另結合「高齡食品工作坊」、「偏鄉社區客家族群長者營養」、「咖啡飄香．暖心時光」等實踐活動，推廣食品創新與健康飲食。此外，亦鼓勵學生參與創新創業競賽，與多校合作交流，培育具有產業競爭力的跨域人才。