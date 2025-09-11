嚴抓洗產地 關務署設檢舉獎金、最高480萬元

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為防堵中國大陸及第三地出口貨品違規轉運（俗稱洗產地），繞經我國偽冒臺灣製造後轉運至美國，財政部關務署11日表示，財政部今正式公告，海關依檢舉人提供之具體事證，而查獲自由貿易港區事業貨物涉洗產地者，將發給檢舉獎金，每案最高額為新臺幣480萬元。

關務署進一步說明，為防堵洗產地情事，海關採事前嚴防、事中嚴查、事後嚴罰「三嚴」措施，除持續加強查察外，呼籲民眾如發現自由貿易港區事業疑涉洗產地行為，主動檢舉並提供具體事證以利海關查核，可依財務罰鍰處理暫行條例提撥財務罰鍰淨額20%作為獎金，每案最高額為新臺幣480萬元。

關務署提醒，為維護我國出口商譽及經貿利益，業者應遵守產地相關規定，勿從事違規轉運行為以免觸法，並鼓勵民眾檢舉不法，公私協力共同打擊不肖廠商，所有檢舉資訊海關均依法嚴格保密。民眾如有任何疑問，可撥打海關檢舉電話0800-003131或(02)2550-8097，將有專人竭誠為您服務。

