防堵洗產地！財政部鼓勵檢舉「偽冒台灣製造」 將核發檢舉獎金

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部今天公告，海關依檢舉人提供之具體事證，而查獲自由貿易港區事業貨物涉洗產地者，將發給檢舉獎金，歡迎民眾踴躍檢舉。圖／本報資料照片
財政部關務署表示，為防堵中國大陸及第三地出口貨品違規轉運（洗產地），繞經我國偽冒臺灣製造後轉運至美國，財政部已於今天以台財關字第1141024333號令公告，海關依檢舉人提供之具體事證，而查獲自由貿易港區事業貨物涉洗產地者，將發給檢舉獎金，歡迎民眾踴躍檢舉。

關務署說，為防堵洗產地情事，海關採事前嚴防、事中嚴查、事後嚴罰「三嚴」措施，除持續加強查察外，呼籲民眾如發現自由貿易港區事業疑涉洗產地行為，主動檢舉並提供具體事證以利海關查核，可依財務罰鍰處理暫行條例提撥財務罰鍰淨額20%作為獎金，每案最高額為480萬元。

關務署提醒，為維護我國出口商譽及經貿利益，業者應遵守產地相關規定，勿從事違規轉運行為以免觸法，並鼓勵民眾檢舉不法，公私協力共同打擊不肖廠商，所有檢舉資訊海關均依法嚴格保密。民眾如有任何疑問，可撥打海關檢舉電話：0800-003131或(02)2550-8097。

