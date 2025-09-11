三大效應 中小企業放款7月增1145億創下史上次高月增水準

金管會今日公布最新的國銀中小企業放款統計，截至114年7月底止，全體國銀的中小企業放款餘額10兆6835億元，較上月底增加1145億元，累計今年前七月共增加3455.2億元，和今年全年的目標值4600億元相較，達成率75.11%，對此銀行局副局長王允中指出，樂觀預期全年應可望達標。

不過中小企業逾放比在7月底為0.22％，則較上月底的比率增加0.01個百分點，雖然是微幅增加，但在關稅對傳統產業造成的營運衝擊之下，未來逾放比會否持續攀升，也引外界矚目。

王允中認為，先前對美關稅稅率尚未底定，很多中小企業在周轉金等融資都處於觀望，但已達標了四分之三，而在關稅變數底定之後，中小企業放款要達標剩下的四分之一目標值，更無問題。

王允中指出，據銀行局向銀行業者了解，中小企業放款增量來自營運周轉金、設備及不動產的購置之外，也包括了建築融資的增加，至於先前金管會所推出的產業紓困專案，有透過信保基金承保來增加企業營運所需資金的部分，也有入列該統計。

今年前七月的中小企業放款新增金額3455.2億元，亦較去年同期的3288.79億元來得高。而7月的中小企業放款較6月新增1145億元，亦創下史上同期次高水準，僅次於109年7月的1488.54億元，當年時值新冠疫情期間，很大一部分的中小企放款是由紓困貸款加持。

據銀行局統計，今年前七月中小企放款增量最多的前五的銀行，為中信、台新、北富銀、玉山、永豐銀，分別增加538.01億、385.62億、370.62億、340.36億、274.1億元；而以餘額觀察，則以一銀、合庫、台企銀、華銀、兆豐銀為前五大，餘額依序為9806.72億、8599.54億、8088.68億、7697.94億、7222億元。