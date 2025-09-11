經部460億元四大項產業支持 中小微企業利息減免額度貸款提高至千萬元

行政院於11日召開院會，聽取包含經濟部在內共9個部會報告因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例的工作項目，韌性特別條例修正案業經總統公告施行，該法案之總預算上限5,700億元，其中經濟部預計編列460億元辦理支持產業相關工作。

會中經濟部就「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等4項措施的執行作法與進度、預期效益等進行報告，另總預算中預留200億元之後續規劃，除50億將用於勞工就業安定措施外，也將保留50億元照顧農漁民，其餘100億元將視後續關稅談判進度等國際情勢，再滾動調整以加強支持產業、勞工及農漁業。

經濟部龔明鑫部長就任後，馬不停蹄拜訪中南部傳產業者，在聽取業者反映的意見後，決定減少業者財務負擔，以降低營運壓力，因此再加碼補助「中小微企業多元發展貸款」，將最長6個月利息減免1.5%補貼的貸款額度，自250萬元提高至1,000萬元，協助業者度過難關。

另外，經濟部表示，因受美國關稅影響業者主要為中小企業及傳統產業，有許多業者面臨許多情況不一的各式挑戰，為釐清未來市場布局方向、經營管理與技術問題，經濟部將籌組「產業競爭力輔導團」，邀請法人、學校專家顧問赴受衝擊廠商，進行訪視、診斷輔導，提供金融支持、經營管理、技術支援及AI導入等協助，如果廠商有需求，也會協助申請產業支持措施之補助。

經濟部表示，雖然韌性特別條例預算尚未經立院通過，但經濟部已經移緩濟急部分預算科目，自8月7日全面開放受理四項美國關稅支持措施，以盡速解決業者資金周轉困境，並協助產業研發創新及汰舊換新設備進而升級技術，同時加強國外市場布局，提高整體競爭力，截至上周已申請超過700餘件，將依簡便、快速、從優的原則，按照程序加速審查，讓業者及早投入升級轉型工作。

經濟部4項支持措施至9月5日止上網或臨櫃申請情形如下：

第一、外銷貸款優惠保證加碼：中小微企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數最高9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小微企業則提供每家1億元保證額度、保證成數八至九成；目前已核保10件，核保融資金額3.4億元。

第二，中小微企業多元發展貸款加碼：提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限 2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為十成；目前已申貸127 件，申貸金額12.3億元。

第三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，全新設備購置費最高可編列總經費的40%；申請中264件，以機械業最多，其次為金屬製品業。

第四、爭取海外訂單：提供受影響出口廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等契約；申請中321件，以機械設備、民生及金屬製造業為主。

在行政院會中，經濟部預期特別預算通過後可協助至少7萬家以上業者取得資金協助、研發轉型與布建海外通路，並培訓3.6萬人次提升技術與AI能力。業者如有任何貸款或技術升級問題，可撥打經濟部免付費諮詢專線0800-280-280，或可至台美關稅談判及產業支持方案網站（https://twustariff.ey.gov.tw/）查詢對等關稅說明、產業影響評估及產業支持方案等資訊。