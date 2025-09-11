普發現金1萬元要來了 民眾會大方消費還是存起來？學者這麼看

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
行政院會今天通過普發現金預算，全民即將每人拿到1萬元現金。示意圖／聯合報系資料照片
行政院會今天通過普發現金預算，全民即將每人拿到1萬元現金。示意圖／聯合報系資料照片

行政院會今天通過普發現金預算，全民即將每人拿到1萬元現金，經濟學者認為，全民普發現金對經濟拉抬效果在景氣好時效果最佳，但台灣經濟目前集中出口產業，占七成五的傳產業都很慘，多數人拿到錢可能會存起來，紓困作用大於經濟效益。學者憂心，若發放時間落在美國關稅衝擊最大期間，很多人面對所得不確定性，也會選擇存下來而非消費。

亞太商工總會執行長邱達生分析，發現金代表人民可支配所得增加，理論上會提升民間消費，一般在經濟景氣好時，民眾會將額外拿到的錢做消費，而且政府因為發放現金，也會增加行政成本支出，都有助推升經濟成長率。但若在景氣下行時，民眾可能就會把錢存下來，拉抬消費效果有限。

他說，目前台灣經濟表現處於兩極化，出口產業非常暢旺，8月出口年增率34%，且從2月以來持續兩位數成長，其中資通訊年增率飆到80%，電子零組件成長35%，但橡膠產業、基本金屬及紡織、運輸產業都是負成長，科技傳產兩樣情，對從事傳產業的從業人員來說，未來充滿不確定性，加上台幣升值雙重傷害，普發現金就會形成不同消費效果。惟資通訊ICT從業人口占不到1/4，可以想見大部分人會存起來，此時紓困效果比較大。

邱達生強調，普發現金的預算是帳面上超徵，只是提出預算與最後徵收預算有差距，但政府仍有很多隱藏債務，只是隱藏債務只有政黨是執政黨時才會關注，當在野黨時大家都很大方。

中央大學經濟系教授吳大任則說，發放消費券或現金，經濟學上都會有「乘數效應」，也就是一個人花了1萬元消費，商家拿到1萬元後，又把創造的所得再去消費，如此形成的經濟循環創造出的經濟效益可能是1萬元的好幾倍。

不過，此次發放現金經濟效益較以往有限，原因是此時剛好遇到美國關稅衝擊，愈來愈多人面對無薪假或失業，若有現金入帳，會選擇存起來，以備日後不時之需，與之前疫後大家積極消費不同。

吳大任表示，如果上半年發放現金，經濟比較好，美國關稅影響還不大，大家可能比較願意消費，有助拉抬內需，若是晚到9月、10月才發，隨著關稅開始執行，以及232條款高關稅衝擊大，很多家庭會擔心未來是否面臨無薪假、失業，所得面不確定性變大，消費態度會變得保守。

政府最快10月會發放1萬元現金，但隨著美國對等關稅影響國人所得面信心，人民拿到現金敢不敢大方消費？學者打問號。圖／本報資料照片
政府最快10月會發放1萬元現金，但隨著美國對等關稅影響國人所得面信心，人民拿到現金敢不敢大方消費？學者打問號。圖／本報資料照片

關稅 消費券 普發現金

