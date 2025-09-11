工研院、英國國家物理實驗室 推動半導體量測標準化

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
前排左起為工研院量測中心執行長藍玉屏、NPL先進製造與材料策略部長Gareth Edwards，後排左起為工研院產科國際所副所長紀昭吟、工研院副總暨行銷長林佳蓉、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、工研院院長劉文雄、經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰、英國國家科技顧問 Dr. Dave Smith、英國創新科技部產業利益關係顧問Fred Dowd、英國國家物理實驗室資深科學家Cao Yameng、英國在台辦事處科技政策主任陳立寧。本次臺英簽署合作協議，將在半導體、先進材料等關鍵計量技術，進行前置標準研究，共同推動全球量測標準一致性。工研院／提供
臺英關係再深化，工研院11日與英國國家物理實驗室（NPL）宣布簽署合作協議，由經濟部標準檢驗局、英國科學創新和技術部（DSIT）、英國在臺辦事處（BOT）等臺英方代表共同見證，未來雙方將就半導體量測標準進行深入的跨國科研合作，包括共同執行研究計畫、人員互訪與新興技術共同開發等，期盼幫助臺英掌握半導體國際標準主導權，讓業者能藉此降低成本、提升臺灣產業競爭力。

半導體是臺灣關鍵產業，而量測標準可說是產業發展的「共同語言」，亦是推進先進製程的關鍵要素。工研院今年5月成立英國辦公室，並與Catapult Network宣布策略合作，象徵臺英創新戰略樞紐正式啟動。

工研院院長劉文雄表示，面對全球產業的快速變局，工研院以科研創新為核心，深化國際網絡、提供企業全方位支持，目前已於美國、歐洲、日本、東南亞新興市場及英國設立海外辦公室，作為工研院國際化的重要支點，協助技術引進、國際合作、市場開拓與人才招募等。英國在基礎科學、綠色經濟與數位轉型領域具有國際領先優勢，與臺灣在半導體、ICT及應用技術產業化的能量形成高度互補。工研院過去就曾與英國CSA Catapult、ORE Catapult在化合物半導體應用與能源等不同領域緊密合作。今年5月在英國辦公室辦公室開幕，攜手英國國家級創新引擎Catapult Network策略合作。這次是臺英雙方又更進一步與英國國家物理實驗室（NPL）的簽署合作協議，雙方將在半導體、先進材料等關鍵計量技術，進行前置標準研究，共同推動全球量測標準一致性，並透過技術交流、實驗室間比對標準制定、人才互訪與培訓，藉此串聯臺英科研資源，助力臺英產業攜手開拓全球市場。

經濟部標準檢驗副局長賴俊杰指出，工研院執行「國家度量衡標準實驗室」運作，負責全國度量衡最高標準之研究實驗、建立、維持、保管、供應、校正及其他相關事宜，身負確保我國國家品質架構的重要基礎，每年提供逾5,000件校正服務，並透過全臺約2,200家二級實驗室傳遞國家量測標準，支援每年超過400萬件的國內檢測服務，涵蓋半導體、醫療、能源、智慧機械等多元產業，支撐檢測市場年產值逾200億元。此外，國家度量衡標準實驗室與NPL同為「國際度量衡委員會相互承認協議」（CIPM MRA）之簽署機構。在此架構下，雙方可提供「一次校正、全球通行」的服務，協助產業有效降低出口產品的重複檢驗成本，減少技術性貿易障礙，並進一步提升產品於國際市場的信任度與競爭力，成為產業邁向高值化與全球化的重要基礎。此次工研院與英國國家物理實驗室於半導體、人工智慧及先進材料領域展開合作，不僅推動新興產業的標準化進程，也將加速半導體新技術的商業化與全球導入，助台灣拓展在全球高科技供應鏈中的領先地位。

本次與工研院簽約的英國國家物理實驗室，是全球頂尖的計量與應用物理研究機構，維護英國國家度量衡標準，並深度參與國際計量體系制定。在國際上取得多項重要成果，包括開發世界超高精度原子鐘、建立國際奈米量測規範，並在氣候監測與醫療影像計量上成為國際標竿等，在全球計量領域發展扮演關鍵角色。

英國國家科技顧問Dr. Dave Smith表示，半導體產業處於全球進步的核心地位，臺灣跟英國早已有深厚的科研合作基礎，此次在半導體計量上的合作，相信對於未來雙方能夠運用各自的優勢，成為國際半導體量測標準重要制定者，建立最佳的跨國合作典範，共同塑造全球科技未來。

從驅動下一代AI人工智慧系統，到實現彈性供應鏈和安全通信，臺灣擁有完善的半導體供應鏈與最先進的技術，英國則著重於研發、設計和智慧財產權，英國政府也透過「國家半導體戰略」政策，投入10億英鎊用於促進產業發展、建立國家半導體基礎設施、相關人才培育並加強國際合作以應對全球挑戰。臺灣跟英國早已有深厚的科研合作基礎，此次在半導體計量上的合作，相信對於未來雙方能夠運用各自的優勢，成為為國際半導體量測標準重要制定者，建立最佳的跨國合作典範。

工研院11日與英國國家物理實驗室（NPL）宣布簽署合作協議，前排左起為簽約人工研院量測中心執行長藍玉屏，及NPL先進製造與材料策略部長Gareth Edwards。後排左起為工研院院長劉文雄、經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰及英國國家科技顧問 Dr. Dave Smith共同擔任見證人，期盼幫助臺英掌握半導體國際標準主導權，提升臺灣產業競爭力。工研院／提供
