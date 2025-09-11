關稅衝擊！洪申翰：減班休息趨勢增 機械業、金屬製造業較明顯

因應美國對等關稅調整、新台幣匯率波動及國際貿易情勢變動，勞動部推動「安定就業」與「照顧民生」雙軌措施，並透過特別預算挹注勞工保險基金，展現政府守護勞工權益及民生安全的決心。不過對於受影響產業部分，勞動部長洪申翰表示，目前通報245家企業、受影響勞工4,863人，其中約八成符合薪資補貼範圍，近期減班休息趨勢正在增加，尤其是機械業及金屬製造業較為明顯，勞動部會提供可行的支持，保障勞工權益。

在「安定就業」方面，勞動部推出五大措施，針對不同需求提供支援。

首先，自8月1日起實施強化版僱用安定措施，將適用行業擴大至9類，並將減班勞工薪資差額補貼比例自五成提升至七成，可與「再充電計畫」合併申領，保障勞工經濟安全。

洪申翰指出，目前通報245家企業、受影響勞工4,863人，其中約八成符合薪資補貼範圍。他強調：「我們也在積極聯繫這些因減班休息的勞工，鼓勵他們申請薪資補貼。近期全班休息趨勢正在增加，尤其是機械業及金屬製造業較為明顯，勞動部會提供可行的支持，保障勞工權益。」

其次，自7月4日起，減班休息勞工參加勞動部核定訓練課程，可依實際訓練時數申請訓練津貼，最高1萬7,210元。投保薪資介於2萬8,590元至3萬3,000元的勞工，每月亦可申領最高2,280元津貼。

第三，自4月起，協助受衝擊企業提升員工職能，提供內部或聯合辦訓最高補助200萬元，並延長受理期間至9月底，銜接明年度訓練期程。

第四，「撐雇主」方面，以「先僱後訓」方式鼓勵雇主辦理工作崗位訓練，每年最高補助180萬元，並提供僱用獎助每人最高3萬6,000元；職務再設計補助每人每年最高10萬元。「挺勞工」方面，提供提早就業獎助津貼，並發給缺工就業獎勵每人最高10萬8,000元。

第五，提供初次尋職青年尋職津貼及就業獎勵，合計最高4.8萬元。另提供失業青年訓練獎勵金，每月1萬元，最高可達12萬元。

勞動部表示，在「照顧民生」部分，勞動部額外編列100億元特別預算挹注勞工保險基金，以增加基金收入、穩定資金流量，確保勞保制度穩健運作。勞動部強調，將視關稅衝擊與整體經濟情勢，分階段陸續推出各項措施，全面提升勞動權益與就業穩定性。