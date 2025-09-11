快訊

普發現金最快10月領！台中市民盼「快就好」：只要能領到怎麼領都沒關係

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
韌性特別條例修正草案已經立法院通過，最快10月普發現金1萬元台幣。圖／聯合報系資料照
韌性特別條例修正草案已經立法院通過，最快10月普發現金1萬元台幣。圖／聯合報系資料照

普發現金最快今年10月就能領，台中市很多民眾都很期待，有的盼「快就好」，也有的建議直接入個人帳戶，或與超商合作，免民眾為領現金奔波。

台中市王姓上班族說，只要能領到現金，什麼方式都沒關係，最主要是要快，無論是仿照過去到郵局領，還是到銀行領都可以。

林姓女上班族則認為，當然是直接入帳戶最好，尤其是低收戶可比照領補助，減少民眾奔波，建議也可與超商合作，民眾就近就領取，免奔波。

帳戶 超商 台中市

